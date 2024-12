Venerdì scorso il Sindaco Federico Chiodi ha nominato Barbara Mogni nuovo Garante degli Anziani del Comune di Tortona. La figura del Garante ha il compito di tutelare i diritti degli anziani ed è stato nominato al termine di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, restando in carica per la durata dell’Amministrazione: fra i suoi compiti, raccogliere informazioni e vigilare sul rispetto di leggi e norme che tutelino gli anziani, compresa la vigilanza sul rispetto sull’assistenza prestata agli ospiti nelle case di riposo e raccogliere segnalazioni relative all’ambito della terza età. Potrà sostenere e segnalare ogni iniziativa volta a promuovere i diritti degli anziani o esprimere pareri non vincolanti, se richiesto, in merito alle misure di sostegno nel suo ambito specifico. Collaborerà con l’assessorato comunale competente, la rete dei servizi sociali e sanitari, presentando annualmente una relazione dell’attività svolta. L’incarico non prevede retribuzione.

Nell’occasione, alla quale era presente anche Anna Sgheiz Assessore alla Politiche per la Terza Età, il Sindaco Chiodi ha voluto anche ringraziare, per il lavoro svolto, Carletto Effendi che aveva ricoperto l’incarico nella passata Amministrazione.