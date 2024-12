Vignalese di adozione, vignalese di cittadinanza ove vive abitualmente.

La danza è la sua passione, talmente sentita da iscriversi alla scuola di ballo del Teatro Regio di Torino, la massima istituzione artistica del Piemonte. Costì studia seguita da Regina Doria, Sara Acquarone, ricoprendo nella sua carriera ruoli importanti di solista.

La Royal Academy of Dancing di Londra la promuove a pieni voti in danza classica, pertanto è all’altezza di coprire egregiamente le prime parti dei più grandi capolavori della letteratura musicale.

Il Brasile la accoglie proponendo per lei il ruolo d’étoile al Teatro Municipale di San Paolo, nell’America Meridionale, ove ha fondato e diretto una compagnia di danza, appellata Gruppo Contrasto di Danza, quale responsabile sino alla fine degli anni ’70.

È stato un periodo importante per la nostra conterranea in quanto ha avuto un buon successo, mantenuto sino a quando ha deciso di tornare in Italia con la famiglia.

Il capoluogo Piemontese l’ha accolta, proponendole quanto aveva fondato in Brasile: anche qui è riuscita egregiamente: ha esordito nel ruolo coreografa, senza tralasciare un passo di danza, continuando ad insegnare al Teatro Nuovo di Torino, suggerendo avanzate ragguardevoli idee a la page, condivise da Luciana Savignano e Marco Pierin

Franco Montaldo