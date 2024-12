Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, domenica 29 dicembre. Alle 8 di mattina alla frazione Rivalta Scrivia per una pensionata che era caduta fera le mura domestiche: i pompieri sono entrati l’hanno poi consegnata ai soccorritori del 118 ma le condizioni della dona, per fortuna, non sembravano gravi.

Il secondo intervento nel pomeriggio alla frazione Rocca Grua di Avolasca per un incendio ad una canna fumaria che ha danneggiato parte del tetto dell’abitazione.