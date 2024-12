Dopo il successo tributato a Marta&Gianluca e Caressa &Parodi, il Calendario Eventi presenta, per allietare il fine settimana legato all’8 Dicembre, lo spettacolo di Vanni De Luca, uno tra i più apprezzati mnemonisti a livello internazionale, che ha fatto dell’arte di intrattenere con la memoria il suo “punto di forza” artistico e professionale.

La performance, su invito, che si svolgerà sabato 7 dicembre alle ore 21.00 al Ristorante Biribissi, ha registrato da tempo il tutto esaurito.

Il Calendario Eventi autunnale conferma le scelte di qualità, finalizzate ad assicurare intrattenimento di grande livello alla clientela, in attesa della Grande festa di Capodanno, che trasformerà la Casa da Gioco in un prestigioso ed elegante palcoscenico. Sabato 7 dicembre in sala Biribissi VANNI DE LUCA

Mnemonista e attore, ispirato dalle spettacolari gesta dei fenomeni della mente e dei calcolatori umani degli inizi del ‘900, Vanni De Luca ha fatto dell’arte di intrattenere con la memoria la sua ragione di vita.

De Luca è stato campione italiano di mentalismo 2015, campione italiano di magia e campione mondiale di street magic. Tra le suggestioni e i profumi di un’epoca a noi lontana Vanni racconta le storie dei suoi maestri e predecessori, da Harry Kahne a Datas “The Memory Man”, rievocandone le straordinarie gesta, come risalire al giorno della settimana relativo a qualsiasi data della storia, memorizzare lunghe serie numeriche in pochi istanti e portare il multitasking a livelli estremi.

È l’unico artista italiano a portare in scena un numero straordinario: le Meraviglie Multiple. Risolve un cubo di Rubik e una matrice 4×4, mentre recita a memoria un canto della Divina Commedia di Dante, scelto liberamente dal pubblico.

Dice di lui Arturo Brachetti: “Vanni è il giocoliere della mente e dell’inconscio, la prova vivente che il nostro cervello è ancora un pianeta pieno di risorse inesplorate.”

Per informazioni

www.casinosanremo.it/eventi

Il programma eventi ottobre -dicembre 2024

Sabato 5 Ottobre Marta&Gianluca Biribissi

Sabato 2 novembre Caressa&Parodi Teatro e Biribissi

__________________________________________________

Sabato 7 dicembre Vanni De Luca Biribissi