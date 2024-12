Mercoledì 27 novembre le classi 2^AM e 3^AL dell’Istituto Marconi e la classe 2^AC del plesso Carbone hanno ricevuto la visita del Maggiore Gianluca Bellotti.

Il Comandante ha affrontato con gli studenti numerosi argomenti, in particolare le tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo. Costante è stato il richiamo all’importanza del rispetto delle regole, che servono per tutelare la salute, la dignità e la vita delle persone.

Noi studenti abbiamo avuto l’opportunità di riflettere sui nostri comportamenti ponendo numerose domande al Maggiore che, grazie alle sue parole, è riuscito a trasmettere un messaggio molto importante che ci servirà in futuro per agire in modo consapevole e per non dimenticare mai, in nessuna circostanza, il significato della parola “rispetto”.

Mohssen Chaar e Luka Rolandi, 2^AM