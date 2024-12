In occasione della solenne ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ed anche degli artificieri mercoledì 4 dicembre 2024 avrà luogo la tradizionale celebrazione eucaristica presso la Chiesa “Ave Maris Stella” di Imperia. La funzione religiosa, prevista per le ore 10.30, sarà officiata da Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga e Imperia, alla presenza delle più alte cariche civili e militari della Provincia.

La giornata rappresenta un momento di profondo significato per tutti gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali si ritroveranno insieme per rendere omaggio alla loro celeste patrona. Santa Barbara, figura di straordinaria devozione, è venerata come simbolo di protezione contro il fuoco e le esplosioni, emblema di fede incrollabile e coraggio di fronte alle avversità. Secondo la tradizione agiografica, Barbara nacque nel III secolo d.C. in Asia Minore. Convertitasi al cristianesimo, fu perseguitata e martirizzata per la sua fede, divenendo nel tempo un punto di riferimento spirituale per coloro che operano in condizioni di rischio costante.

La celebrazione della Santa Messa non sarà solo un’occasione per commemorare una figura sacra, ma anche per rafforzare i legami tra le istituzioni, le forze dell’ordine e la cittadinanza, in un clima di partecipazione e condivisione dei valori di solidarietà e sacrificio.

L’intera comunità è calorosamente invitata a prendere parte a questo significativo momento di preghiera e raccoglimento, unendo la propria presenza a quella degli uomini e delle donne che ogni giorno si dedicano con coraggio e abnegazione alla sicurezza del nostro territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 10.30, presso la Chiesa “Ave Maris Stella”. Una giornata speciale, che si auspica possa riunire cuori e intenti nella memoria e nella celebrazione di Santa Barbara.