Montalto Carpasio. Nel pomeriggio di sabato 28 dicembre, al termine di una paziente attività di appostamento che vedeva coinvolti diversi militari appartenenti ai nuclei Carabinieri Forestali di Badalucco, Triora, Imperia, Pontedassio, e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, veniva tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino imperiese dimorante in un fabbricato rurale situato nel comune di Montalto Carpasio, alle pendici del Monte Faudo.

L’uomo, pluripregiudicato per reati di varia natura, veniva sorpreso dai Carabinieri Forestali immediatamente dopo aver dato alle fiamme in più punti una porzione di macchia mediterranea posta in continuità al bosco in prossimità della propria abitazione.

L’arrestato è sospettato di essere responsabile dei numerosi roghi, alcuni dei quali di vaste dimensioni, che negli ultimi anni hanno colpito la zona, i più recenti dei quali sono avvenuti solo la scorsa settimana, tenendo impegnati per diverse ore Vigili del Fuoco, volontari e mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento.

Stanti i numerosi precedenti e la ripetuta inottemperanza al divieto di dimora nel comune di Montalto Carpasio da cui era già stato colpito il sospettato, nella mattinata odierna il giudice ha convalidato l’arresto, disponendone la custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.