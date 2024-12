Visto l’approssimarsi dell’ultimo giorno dell’anno, l’Amministrazione Comunale ricorda che, ai sensi del regolamento comunale di Polizia Urbana, su tutto il territorio comunale è vietato fare esplodere petardi o mortaretti in luogo pubblico (art.17, quinto comma) e nell’ambito dell’abitato, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma (art. 64, primo comma).

In particolare si rammenta che tali pratiche sono particolarmente pericolose per l’incolumità delle persone e inoltre provocano sofferenza negli animali da affezione che risentono in modo assolutamente negativo gli effetti di tali attività.

Si fa appello alla popolazione di rispettare la normativa vigente ed evitare comportamenti che possono essere pericolosi e ledere la sicurezza e la quiete pubblica.