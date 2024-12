Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. Tortona organizza l’evento “Senza confine: le relazioni tra adolescenti. Azioni per prevenire la violenza e le discriminazioni di genere”, che si terrà lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 10:00, presso il Teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello 3.

L’iniziativa, rivolta alle classi delle Scuole secondarie di secondo grado e degli Istituti Professionali della città, mira a promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della non violenza, ponendo particolare attenzione all’importanza di interventi educativi e formativi capaci di contrastare ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

Ospiti dell’iniziativa, oltre ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del tortonese, le giocatrici del BCC Derthona Basket femminile insieme al loro Team Manager Massimo Mattacheo, il campione di Muay Thai Alessio Martino. Presenzieranno come relatori il sindaco di Tortona prof. Federico Chiodi, il Maggiore Gianluca Bellotti comandante della compagnia dei Carabinieri di Tortona, la dott.ssa Marcella Bergo responsabile area socio educativa del C.I.S.A. e la dott.ssa Elena Milone psicoterapeuta area adolescenti, giovani adulti e consultorio ASL AL.

A moderare l’evento sarà presente la giornalista Sonia Bedeschi.

L’evento si inserisce nella cornice della Settimana contro la violenza sulle donne, un’occasione preziosa per riflettere e agire insieme verso una società più equa e rispettosa delle differenze.