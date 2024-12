Nelle giornate del 19 e 27 novembre, gruppi di studenti del triennio dell’Istituto Marconi e della sede associata Carbone, hanno partecipato al progetto trekking: “Camminare per stare bene”, alla scoperta delle mura e dei forti situati sulle alture che cingono Genova, l’antica repubblica marinara, detta “la Superba”.

Il progetto, promosso dai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie dell’Istituto, ha visto la collaborazione di esperte guide CAI della sezione tortonese che hanno accompagnato i ragazzi in un percorso naturalistico e storico di grande interesse. Le imponenti mura si estendono per più di 16 km ed i Forti annessi rappresentavano il confine fortificato della Repubblica (1099-1797) edificato in difesa da possibili attacchi nemici. Tali fortificazioni militari, implementate nei secoli successivi, furono teatro di scontri anche durante l’età Napoleonica, risorgimentale e durante le due guerre mondiali.

L’itinerario proposto comprendeva la visita del parco che si estende sul monte Peralto, partendo dal sentiero dei Righi per giungere ai seguenti Forti: Il Forte Sperone, il Forte Fratello minore, da cui si aveva la vista del Forte Fratello Maggiore e per ultimo il Forte Puin, con vista sul Forte Diamante. Ecco, qui riportate, alcune impressioni:

Martina Perini di 4^AR: “La camminata si è svolta attraversando paesaggi sempre diversi, dai boschi alle montagne, fino a raggiungere, passando tra i sentieri rocciosi, i Forti del Fratello Minore, dove abbiamo potuto ammirare dall’alto, con una vista mozzafiato, l’intero territorio genovese. Il punto di forza dell’escursione è stato il contatto con la natura incontaminata ed i suoi elementi. Dopo la discesa, una breve sosta nel centro storico della città e la doverosa visita al centro nevralgico di Genova, la bellissima Piazza De Ferrari. Il nostro Paese ci offre siti naturali e storici splendidi e noi non possiamo che rimanere meravigliati da quanto possediamo”.

Ginevra Daffunchio, 5^AA: “E’ stata una magnifica esperienza a stretto contatto con la natura e la storia, apprezziamo questo tipo di uscite didattiche perché ci consentono di vedere concretamente ciò che studiamo sui libri con un approccio diverso”.

Sara Petrizzi 4^AA: “Camminare per stare bene fisicamente e mentalmente! Grazie a questo progetto abbiamo praticato sport respirando aria pulita, diversamente da come facciamo di solito, immersi nello smog della pianura; inoltre ci siamo messi alla prova, divertendoci, nonostante la fatica. A metà del percorso abbiamo sostato all’Osteria delle Baracche, un luogo accogliente in cui ci siamo potuti riposare ed assaggiare deliziosi canestrelli liguri fatti a mano offerti generosamente dalla struttura. Alla fine del percorso … in cima, tra monti e mare, abbiamo potuto godere tutti insieme di una vista spettacolare, un vero regalo dopo tanto cammino”.

Un ringraziamento sentito e speciale va alle guide CAI di Tortona, agli organizzatori dell’uscita ed a tutti i professori che ci hanno accompagnato.

Ginevra Daffunchio e Melissa Vecchi 5^AA

Alessia Ferla e Katerina Basso 4^AA

Chimica dei Materiali e Biotecnologie.

Martina Perini – 4^AR Amministrazione, Finanza e Marketing