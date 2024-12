“Possiamo aiutarvi” così recitava un manifesto di una campagna di sensibilizzazione avviata dai carabinieri e mai questa frase è stata così efficace come oggi, quando il centralinista di turno in servizio al Comando della Compagnia di Tortona, è risuciot9o a salvare un uomo disperato che minacciava un gesto inconsulto.

Si è trattato di un tortonese di 60 anni che abita vicino a Tortona e in preda alla disperazione totale e non sapendo più come uscire dai suoi problemi ha cercato aiuto chiamando i Carabinieri di Tortona guidati dal Maggiore Luca Bellotti.

L’uomo che chiameremo col nime di fantasia “Antonio” si sentiva ormai sul baratro e prima di commettere un gesto inconsulto, forse memore anche di una delle tante campagne dove i carabinieri cercano di far sapere a tutti che loro sono soprattutto vicini a cittadini ha chiamato i Carabinieri di Tortona e il centralinista di turno a quel punto ha cercato di prendere tempo e mentre parlava con 60enne ha attivato il sistema di ricerca della telefonata: alla fine dopo una lunga chiacchierata di empatia e coinvolgimento una pattuglia dei Carabinieri riescono a raggiungere il 60enne che stava ormai pensando di farla finita.

Non ci è stato comunicato il nime del militare che con grande professionalità è riuscito a guadagnare tempo e impedire un probabile suicidio ma crediamo meriti come minimo un encomio.