Nel perseguire le finalità che l’Associazione si propone, con l’ampliamento della partecipazione culturale tramite iniziative sul territorio per incoraggiare processi di scambio e di condivisione, è stato organizzato un evento culturale presso il Castello di Casale Monferrato in data 6/12/2024 alle ore 17.30.

Gli interventi che si susseguiranno nell’incontro di dicembre traggono spunto dalla recente valorizzazione del territorio con la consegna da parte del Commissario Europeo all’Agricoltura del titolo di “Città Europea del vino 2024” al Presidente del Comitato promotore Alto Piemonte e Gran Monferrato.

Lo sviluppo co-creativo dei soggetti che supporteranno l’Associazione in questa esperienza è stato guidato dalla consapevolezza della funzione della Cultura e delle Arti, come collante generativo di valori e scambi.

L’accostamento di vino alla cultura musicale e storica consente un susseguirsi di percezioni, emozioni, ricordi e armonie nella mente umana.

Per decenni l’Italia di provincia è diventata sinonimo di “minore”: le matrici rurali sono state abbandonate perché colpevoli di ricordarci tempi di sacrificio, di duro lavoro, di costanza nell’impegno, di ritmi lenti e sempre meno allineati alle esigenze della modernità e della globalizzazione.

La provincia italiana è terra di fascino proprio, che merita un viaggio a sé, lontano dal sovraffollamento e dai menù turistici.

Ora l’entroterra è cool. Le mete rurali richiamano destinazioni che tornano a risplendere in tutte le stagioni, grazie ad azioni di valorizzazione che passano dalla qualità dei servizi all’offerta di esperienze esperibili e ad indimenticabili panieri di prodotti tipici, di cui si intende essere in questa occasione ambasciatori.

L’intento è quello di integrare arte, storia e artigianalità, per rappresentare adeguatamente l’immenso valore aggiunto che il sistema Italia, nel suo insieme, può vantare.

L’evento è stato organizzato con i Patrocini della Provincia di Alessandria, del Comune di Casale Monferrato, dell’Associazione Nazionale Comuni Termali, nonché con la collaborazione del Comitato Casale Monferrato Capitale della D.O.C., UPO di Alessandria, Consorzio Colline del Monferrato Casalese, Consorzio Gran Monferrato.

Interverranno in qualità di relatori:

-il giornalista Mediaset dott. Beppe Gandolfo;

-il dott. Andrea Desana del Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC;

-il prof. Marco Novarese dell’Università del Piemonte Orientale;

-gli scrittori e storici Laura Brezzi Caponetti e Dionigi Roggero;

-gli imprenditori vitivinicoli Stefano Bonzano del Castello di Uviglie, Beatrice Gaudio del Consorzio Colline del Monferrato Casalese, Francesca Bonzano in rappresentanza dell’Associazione Nazionale “Sbarbatelle”, un rappresentante del Consorzio Gran Monferrato ;

-il dott. Mario Arosio, presidente del Comitato Promotore Alto Piemonte Gran Monferrato città europea del vino2024.

Gli interventi musicali saranno a cura dei musicisti dell’Associazione Amici della musica Carlo Soliva ETS di Casale Monferrato, la cui esecuzione avverrà in alternanza ad interventi dei rappresentanti dei soggetti coinvolti nel progetto, che porteranno il loro contributo in relazione alle tradizioni produttive del territorio, con particolare riferimento al campo della viticoltura e dell’enologia, e contributi storici di interesse per il territorio del Monferrato.

Il ruolo del rappresentante dell’Università si baserà sulla illustrazione delle competenze della filiera vitivinicola e del riconoscimento del prodotto DOC e di commercializzazione nelle strategie di marketing.

Prima dell’inizio del convegno, sarà possibile, dalle 16.30,visitare all’interno del Castello l’esposizione documentaria della sede del Comitato Casale Monf.to Capitale della DOC, accompagnati dal dott. Desana.

Condurrà l’evento la dott.ssa Franca Roso, presidente dell’ANCoT.

Al termine del convegno gli imprenditori vitivinicoli offriranno una degustazione dei loro prodotti.

Con l’evento in questione l’Associazione LA TELA di CLIO si prefigge lo scopo di contribuire a far emergere la correlata identificazione dei valori del fare e del sapere in ambito enologico, nonché dei valori della tradizione da difendere, per la continua valorizzazione dell’identità locale dei nostri territori.

Alessandria, lì 28/11/2024

Paola De Andrea

Presidente Ass. Cult."La Tela di Clio"

