Sabato 30 novembre, alle ore 17,00 si è tenuta la cerimonia dedicata alla prima accensione ufficiale delle luci natalizie: nel cuore della città, in Piazza Mazzini di fronte alle installazioni luminose allestite dalla Città di Casale Monferrato, si è tenuto un concerto realizzato dal coro dell’Associazione Amici della Musica C.Soliva con i Grandi Artisti Canori e i bambini della Scuola Primaria di Madonnina, oltre alla presenza speciale del giovane Nicholas Mazza, reduce dalla nota trasmissione televisiva “Io Canto Generation”.

Ad arricchire l’evento con un’offerta conviviale è stata la Pro Loco di Casale Monferrato che ha messo a disposizione dei presenti cioccolata calda e vin brulé.

I mercatini organizzati dalle Botteghe Storiche e da Casale C’è saranno protagonisti in Via Roma nei giorni 8 dicembre, in concomitanza con il consueto Mercatino dell’Antiquariato, oltre al 15 e al 17 dicembre. Il giorno 21 sarà la volta de “Il Paniere” il mercatino mensile di prodotti biologici e della biodiversità.

Il fine settimana del 7 e 8 dicembre sarà, inoltre, dedicato a Casale Città Aperta con il consueto bouquet di iniziative culturali per scoprire il patrimonio culturale cittadino che si affiancano alle mostre allestite al Castello del Monferrato, con il Festival MonFest 2024 che si è recentemente inaugurato.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà in Piazza Mazzini il 14 dicembre dalle ore 15,00 alle 19,00 per ricevere i bambini con le loro letterine, offrendo loro attrazioni e animazioni natalizie.

Il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi realizzerà Natale al Museo con una serie di concerti che si terranno nei giorni 8, 15 e 26 dicembre che saranno seguiti da interessanti visite guidate alle collezioni. A questi eventi si affiancheranno le numerose iniziative della Biblioteca Civica G. Canna e della Biblioteca E. Luzzati.

Un ricco programma caratterizza l’attività del Teatro Municipale che andrà dal musical “A Christmas Carol” giovedì 5, al doppio appuntamento con il “Don Giovanni” di giovedì 12 e venerdì 13, allo spettacolo gospel benefico “Essere umani” di Fuck Cancer Choir che si terrà sabato 14, per proseguire con il Concerto di Natale venerdì 20 e il Concerto di Capodanno martedì 31.

La tradizionale Fiaccolata di Natale sul Po avrà luogo il 14 dicembre alle ore 18,30 con lo scambio di auguri, canti natalizi, iniziative benefiche e Babbo Natale con una sorpresa per tutti i bambini oltre a panettone, cioccolata e vin brulè per tutti.

Il Presepe vivente per le vie di Casale, organizzato dal Centro Culturale Alberto Gai si terrà domenica 22 dicembre, dalla chiesa di Santa Caterina al Duomo.

In Piazza Castello sarà possibile continuare pattinare sul ghiaccio grazie alla pista che è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 15,30 alle 19,30, venerdì e sabato 15,00 alle 24,00, domenica e nei giorni festivi dalle ore 10,30 alle 23,00. Dal 20 dicembre al 6 gennaio sarà possibile pattinare tutti i giorni dalle 10,30 alle 24,00.