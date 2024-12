È sorta, nel centro di Alessandria, una imprenditoria di rispetto, tutta al femminile dove, brillanti donne, ogni giorno con competenze di elevata professionalità, iniziano o proseguono nelle loro attività commerciali, artigianali, ecc.. un modo per ravvivare tutto il quartiere. Questo nucleo sta sorgendo a contatto con il prestigioso Istituto di Scuola Secondaria Carducci-Vochieri.

All’incrocio tra, Via Oberdan e Via Cordara, c’è il primo nucleo, con Tina disposta a proporre i prodotti delle serre floreali, con l’insegna “VIVY FLEURS“: l’attività più antica, iniziata anni addietro, all’angolo con Piazza D’Azeglio, qui trasferita ove Gestisce l’esercizio, con suoi collaboratori, insieme assolvono egregiamente le esigenze dei clienti. Il suo buon -ton l’aiuta molto, con gli addobbi floreali, adatti alle varie occasioni dell’esistenza umana. La gamma dei prodotti si estende a graziosi oggetti per la casa, selezionati con buon gusto suo, nonché dei suoi collaboratori, per offrire “il meglio”, dei soprammobili adattabili ai vari doni floreali.

Qualche saracinesca chiusa da anni, poi ecco l’insegna della storica boutique “IMMAGINE” di Barbara Pieri, brava vetrinista con le sue vetrine raffinate, fantasiose, ricche di idee, espone abiti per signora all’insegna dell’eleganza e dello stile. Barbara, sempre attenta alle ultime tendenze della moda, propone capi ricercati, adatti anche a donne curvy.

Proseguendo incontriamo la professionalità delle Dottoresse Micaela e Serena, della Parafarmacia “SEMI DI ALBICOCCA”. Qui si possono trovare farmaci da banco e veterinari, integratori, prodotti di biocosmesi per la cura e l’igiene della persona con particolare attenzione alle mamme e ai loro bimbi.

Via Cordara continua poi oltre piazza M. D’Azeglio. Ecco Qui Adele con il suo” FORBICI E FOLLIE”: tagli tinte e messe in piega sono il punto forte dell’attività. Adele, con le sue capacità, esaudisce tutte le richieste, anche quelle delle clienti più esigenti.

Tornando in Piazza Massimo D’Azeglio, troviamo l’attività più longeva di tutto il quartiere, l’ortofrutta “I SAPORI DELL’ORTO”. Giorgia, Cristina Claudia offrono qualità e bontà con i loro prodotti dell’orto e non solo.

Dunque la Sig.ra Anna con la sua “TINTORIA ARTIGIANALE GARDENIA”; le parole chiave sono: dedizione abilità e cortesia! Che sia lavaggio a mano o a secco il risultato è assicurato al par dello stiraggio, preciso, accurato.

Per chi volesse poi degustare un buon calice di vino, è a portata di mano Evelyn con il suo “GOCCE DI VINO”.

Il profumo inconfondibile di espresso porta da Adriana: simpatica, cordiale con la sua “LA CAFFETTIERA” risveglia il quartiere con le gustose colazioni, ottimi caffè; non mancano poi panini, toast, insalate per pranzi veloci, aperitivi serali da poter consumare sia all’interno che nel dehors esterno.