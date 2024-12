Come ogni natale, Oggi Cronaca regala qualcosa ai suoi lettori di inedito ai suoi lettori.

Nella scorsa primavera è uscito il libro del nostro Direttore dal titolo “Tortonesi di ieri, oggi e domani” dal prezzo di copertina per molti forse un po’ elevato (40 euro), ma giustificato dal fatto che trattandosi di un’opera unica di circa 200 pagine a colori, mai realizzata prima d’ora in tuta la storia di Tortona e dintorni, per la quale sono stati impiegati circa 6 mesi per realizzarla.

Pe Natale, oggi vi diamo in omaggio le prime 23 pagine del libro, poi da pag. 24 la parte dedicata ai 35 Tortonesi diventati famosi almeno a livello nazionale nel mondo del Cinema, della Televisione e del Teatro, oltre all’indice dell’opera, così nel caso qualcuno volesse acquistarla può trovarla in due librerie di Tortona: Namasté sotto i portici della via Emilia e Libreria Civico 5 in corso Montebello, oppure contattare direttamente l’autore a direttore@oggicronaca.it.

Trovate tutto CLICCANDO QUI