Sabato 21 dicembre presso il Teatro Civico di Tortona si è svolto con successo il Concerto di Natale della scuola di musica Freesound, per la prima volta in veste di Accademia Civica “Lorenzo Perosi”. Alla serata ha partecipato anche il Sindaco Federico Chiodi che si è complimentato con i direttori e i ragazzi per l’accattivante spettacolo offerto, rivolgendo infine un augurio di Natale al caloroso pubblico presente.

Freesound nasce dal progetto di Marco Semeraro e Carolina Barbero per costituire una realtà in grado di offrire una vasta gamma di servizi in ambito musicale e dello spettacolo: percorsi didattici all’avanguardia, organizzazione e realizzazione di eventi musicali, service audio-luci, studio di registrazione e sala prove.

Dopo anni di impegno e passione, Freesound è pronta a partire al fianco della Civica Accademia Musicale “L. Perosi” di Tortona in qualità di nuovo gestore.

La riqualificazione dei locali presso al sede in via Pernigotti 12 è quasi terminata e l’inaugurazione è prevista per fine gennaio.