Protagonisti i Paipers maestri della “Dolce Vita” e l’irresistibile Andrea Paris con il suo show di magia e comicità.

Un duo esplosivo per rendere indimenticabile la festa su invito organizzata per salutare il 2024.

Nuovo evento Vip il 4 gennaio con Claudio Lauretta ,” Mister Voices”.

In un Roof Garden glamour ed estremamente accattivante negli allestimenti natalizi, il Casinò ha creato per i suoi migliori clienti “il gran galà di Capodanno” allietato dalla musica coinvolgente dei Paipers che proporranno i brani cult degli Anni Sessanta; da “Sapore di Mare” a “Quando, Quando, Quando” una serie di evergreen immortali. Musica ma anche show magic comedy con Andrea Paris, che si definisce ironicamente “prestiggiattore”, riferendosi al ruolo cui dà vita, di mago e interprete teatrale brillante sapientemente mixati tra loro. La serata evento, su invito per l’affezionata clientela, è da tempo Sold Out.

“Il gala di Capodanno è un appuntamento che il Casinò ha con i suoi migliori clienti per festeggiare insieme l’inizio di un nuovo periodo, che tutti speriamo foriero di avvenimenti positivi. La musica degli Anni Sessanta sarà il file rouge dell’evento, mentre Andrea Paris, già apprezzato dal nostro pubblico, assicurerà un intrattenimento di grande qualità. Divertimento che continuerà il 4 gennaio con l’attore performer Claudio Lauretta, che ritorna a gentile richiesta. Glamour, eleganza e allegria per i primi giorni del 2025, per cui stiamo preparando il calendario eventi e la grande festa per i 120 anni della nostra azienda. Invitiamo tutti a visitare il Casinò, addobbato nella sua migliore immagine natalizia, formulando i più sentiti auguri di serene e gioiose festività.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita.

I festeggiamenti per il 2025 continueranno anche per l’Epifania con l’esilarante performance d’autore di Claudio Lauretta il 4 gennaio al Roof Garden, una serata di gala riservata ai migliori clienti della Casa da Gico, già Sold Out. Claudio Lauretta, in arte Mister Voices, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.