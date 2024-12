Nella Sala polifunzionale “G. Berri” in occasione della Giornata Nazionale di Aggiornamento e Pianificazione delle Attività legate alla colonna mobile di intervento, si è tenuto domenica dalle ore 10 alle ore 16 un importante convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Volontari della Protezione Civile “Proteggere Insieme” O.D.V. per la tutela e salvaguardia del Patrimonio Culturale.

Ad accogliere i Volontari di “Proteggere Insieme”, raccolti intorno al loro Presidente nazionale Roberto Cerrato, l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Logistica Enrico Bussalino, il Sindaco di Pontecurone Valentino D’Amico , l’assessore comunale alla sicurezza Peppino Ansalone e Angelo Gueli , Presidente della locale Protezione civile, premiata con un attestato.

L’associazione di volontari Proteggere Insieme,che il prossimo anno compirà i suoi primi 30 anni di vita, è un’ organizzazione specialistica che porta avanti con impegno e serietà l’attività formativa e addestrativa per la casa madre e le Associazioni Affiliate sul territorio nazionale. Nel maggio di ogni anno organizza un importante raduno, per dare a tutti gli associati l’occasione di lavorare insieme e collaudare la Colonna mobile Nazionale per la salvaguardia del Patrimonio Culturale.