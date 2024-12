Un bel caos, ma per fortuna senza gravissimi danni se non per tre persone rimaste ferite, ma a quanto pare in modo non grave. Ci riferiamo all’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre nei pressi di largo Carabinieri d’Italia in piazzale Porta Ticinese a Tortona dove sono rimaste coinvolte tre automobili in questa che è stata una vera e propria carambola di vetture. Sul posto oltre a Carabinieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e i soccorritori del 118. Il traffico nella zona è rimasto paralizzato per quasi due ore e deviato in via Fratelli Pepe, Cuniolo e viale Einaudi.

