Due nuovi corsi di avvicinamento al vino sono in programma per il 2025, organizzati dall’associazione Incontri DiVini, che partiranno rispettivamente a Tortona da martedì 7 gennaio presso la sede di Incontri DiVini in via San Marziano e a Novi Ligure presso il Circolo Ricreativo “A. Repetto” in viale Pinan Cichero a partire da lunedì 13 gennaio.

Questo corso è aperto a tutti coloro che vorranno ricevere delle informazioni di base sulla vinificazione, le tecniche di degustazione e gli abbinamenti cibo-vino nonché approfondire la conoscenza della produzione vinicola locale, italiana e internazionale.

L’iniziativa prevede una parte di teoria e a seguire la degustazione di 12 etichette di vino (due per lezione) provenienti dalle cantine locali ma anche da produttori italiani e stranieri.

A fine corso è prevista la visita ad un’azienda vitivinicola locale.

Il Corso di Avvicinamento al vino non è solamente una proposta divulgativa per tutti gli appassionati di vino, ma vuole essere anche un’occasione formativa per lo staff dei ristoranti del territorio, per poter dare al personale gli strumenti giusti per divulgare, servire, far apprezzare in modo corretto e soprattutto vendere il vino ai clienti.

Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Tortona Consorzio di Tutela dei Vini dei Colli Tortonesi e il Consorzio Gran Monferrato Derthona Gavi per il corso di Tortona e dal Comune di Novi Ligure , il Distretto del Novese e il Consorzio Gran Monferrato Derthona Gavi per quello di Novi LigureLe iscrizioni sono già aperte, per informazioni scrivere a info.incontridivini@gmail.com oppure chiamare il numero

379 185 1796.

Per chi si iscrive nel mese di dicembre la quota di partecipazione sarà ridotta.