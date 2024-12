Al via i lavori di riqualificazione di un moderno centro servizi e stazioni di posta dedicato a persone in condizioni di disagio sociale e marginalità estrema, che andrà ad ampliare l’immobile comunale denominato Casa Don Glorio, sito in via Agnesi. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2025.

Il progetto, realizzato grazie a un finanziamento complessivo di oltre 877 mila euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede la creazione di un presidio integrato capace di offrire supporto sociale, sanitario ed educativo per i senzatetto, gestito attraverso una convenzione con associazioni e/o enti del Terzo Settore.

Il centro offrirà servizi fondamentali: orientamento e presa in carico da parte del servizio sociale professionale ed educativo, accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta, e supporto per l’accesso alla rete dei servizi sociali e sanitari. Saranno inoltre disponibili servizi di bassa soglia come distribuzione di viveri e beni essenziali, igiene personale, accoglienza notturna limitata, mediazione culturale, counseling, consulenza amministrativa e legale. Non mancherà un presidio socio-sanitario per la prima assistenza e per l’invio ai servizi territoriali.

“Questo intervento, forse più di altri dimostra come i lavori pubblici non siano soltanto cantieri ma la fase operativa di costruzione di una idea di comunità, in questo caso più solidale e accogliente. Siamo partiti con l’inizio dei lavori e seguiremo passo passo lo sviluppo in modo da poter consegnare questo edifizio così importante entro la fine del 2025”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianfranco Gaggero

“Vogliamo offrire un aiuto immediato e concreto a persone che vivono in condizioni di marginalità estrema. Grazie alla sinergia con il Terzo Settore, questa struttura diventerà un simbolo di come la nostra comunità sa prendersi cura dei più fragili, rafforzando quel concetto di comunità solidale in cui crediamo fortemente insieme al sindaco Claudio Scajola e tutta l’Amministrazione Comunale”, commenta l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo.