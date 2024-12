La scorsa settimana Filt-Cgil Alessandria ha raggiunto con CISA Spa, azienda alla

quale sono state affidate da tempo le attività supply chain del magazzino Logista,

un’intesa con la quale sono stati rinnovati gli accordi di secondo livello vigenti nel

sito di Rivalta Scrivia che prevedranno l’innalzamento del buono pasto giornaliero a

8 euro e del Premio di Risultato a 1200 euro a partire dal 1 Gennaio 2025.

Per quanto riguarda il PDR, il pagamento di quanto maturato avverrà semestralmente

e i lavoratori e le lavoratrici avranno a disposizione tre opzioni di scelta, ovvero

potranno decidere se farsi erogare totalmente in busta paga l’ammontare del premio

depurato dalla tassazione agevolata e dei contributi, se percepirlo in welfare

completamente detassato, o se ricevere un risultato semestrale in busta e l’altro sotto

forma di welfare.

In aggiunta a quanto sopra illustrato c’è un’altra novità molto importante, le parti

hanno raggiunto infatti un accordo per avviare nel sito, a partire dal prossimo anno,

corsi di alfabetizzazione dedicati ai dipendenti stranieri.

Dal punto di vista organizzativo la CGIL metterà a disposizione i propri mediatori

culturali e insegnanti, Logista Spa fornirà alcune sale all’interno del sito di Rivalta

Scrivia dove svolgere le lezioni e Cisa Spa predisporrà il piano degli orari per

effettuarle.

Il lodevole obiettivo comune è quello di permettere una migliore integrazione nella

nostra società a chi proviene da culture radicalmente diverse, e le parti in causa sanno

che ciò inevitabilmente deve passare anche attraverso un adeguato inserimento nel

mondo del lavoro dove la conoscenza della lingua assume inoltre particolare

importanza riguardo i temi fondamentali legati alla sicurezza.

Con questi accordi viene valorizzato ulteriormente il tavolo di confronto permanente

creato dal Consorzio CISA e da Filt-CGIL Alessandria 3 anni fa che ha condotto agli

attuali positivi risultati.

Filt-Cgil Alessandria

