Sono stati premiati nella sala Broletto di Palatium Vetus i progetti TOP TEN finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nel corso degli ultimi anni e selezionati per il loro carattere innovativo, l’approccio creativo, la replicabilità, la capacità di costruire reti sociali, l’inclusione di giovani generazioni nella fase di progettazione.

TOP TEN è un progetto proprio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – in cui crediamo fortemente in quanto ci permette di valorizzare le idee di qualità, quelle che rispondono a bisogni emergenti con strumenti non convenzionali, che sanno coinvolgere nuovi partner e creano esempi facilmente ripetibili sul territorio, senza alcuna attinenza con l’importo erogato. Non è stato semplice selezionare dieci progetti vincenti tra quelli che annualmente la Fondazione accoglie e finanzia, ma abbiamo deciso di privilegiare la peculiarità delle iniziative, interessare tutti i centri zona della provincia di Alessandria e mettere in luce tutti i settori di operatività dell’Ente. Questa è la prima edizione di TOP TEN e mi auguro che sia uno stimolo per tutte quelle associazioni di volontariato che operano, ogni giorno, per migliorare la nostra società e per quei giovani che vogliono mettere le loro potenzialità al servizio di un mondo migliore.

Le associazioni premiate sono:

AZIMUT cooperativa sociale di Alessandria – progetto San Giuseppe al lavoro

– progetto FONDAZIONE CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato – progetto Sistema Integrato di Servizi Mnemosine

progetto COMUNE DI VISONE – progetto Ricicreando 2023

progetto ASSOCIAZIONE GEOMONFERRATO di Casale Monferrato – progetto Museo dinamico Geometrie d’acqua

– progetto IL SOLE DENTRO ONLUS di Alessandria – progetto Autismo e Tecnologie Digitali

– progetto APS LA FENICE di Tortona – progetto Le notti del cinema

– progetto Istituto d’Istruzione Superiore BENVENUTO CELLINI di Valenza – progetto Valenza: oro, luce, meraviglia

– progetto VEDRAI… ODV di Ovada – progetto Tecnologie per la comunicazione di persone con gravi compromissioni del linguaggio

– progetto ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA ODV di Novi Ligure – progetto Donne per le donne

– progetto ASSOCIAZIONE UNA NOTA PER LA VITA di Alessandria – progetto Valma musicontest & live.

Nel corso della cerimonia, i responsabili dei rispettivi Enti sono intervenuti per illustrare sinteticamente l’idea del progetto, le difficoltà affrontate, l’impatto positivo generato sul territorio e la possibilità di replicare la medesima iniziativa in altre realtà, declinandola secondo le esigenze locali. Ogni iniziativa selezionata è stata premiata con una pergamena commemorativa dell’evento, un omaggio enogastronomico di eccellenze del territorio e una selezione dei più prestigiosi volumi editi dalla Fondazione negli ultimi anni. L’evento diventerà anche oggetto di un video che verrà pubblicato sul sito della Fondazione e sui social per offrire maggiore visibilità alle iniziative che sono state premiate.

Il pomeriggio è stato aperto da un piacevole intrattenimento musicale a cura del duo Gabriele Totaro e Giovanni Putzulu, entrambi violisti dell’Associazione ONDASONORA e si è concluso con

la performance corale di brani natalizi eseguiti dall’Associazione ViValcoro.

L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto NATALE IN FONDAZIONE che ha permesso a tutti i partecipanti di apprezzare l’illuminazione esterna e interna di Palatium Vetus, la mostra dei Presepi d’Autore, la Collezione d’arte della Fondazione con le opere inedite del pittore Pietro Morando, la Ghiacciaia, la mostra fotografica “Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell’Arte”.

I PROGETTI PREMIATI

AZIMUT cooperativa sociale di Alessandria – progetto SAN GIUSEPPE AL LAVORO per l’attivazione di laboratori sociali dedicati a giovani disabili e donne disoccupate.

La prima annualità del progetto ha predisposto i due cantieri operativi dove svolgere poi il secondo anno, con la sistemazione dell’orto sociale e la messa a norma del laboratorio di trasformazione. Si è proseguito con l’organizzazione di un Laboratorio di agricoltura sociale, dedicato prevalentemente ai giovani disabili, con progetti di alternanza scuola/lavoro e un Laboratorio di cucina/trasformazione generi alimentari, riferito soprattutto adonne segnalate dai servizi sociali, attività che facilita la conciliazione tra gli impegni laboratoriali e quelli di cura nei confronti dei figli. È stato raggiunto anche un accordo con l’Associazione “Idee in fuga”, in collaborazione con le carceri alessandrine, per la commercializzazione dei prodotti.

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale Monferrato – progetto SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI MNEMOSINE per potenziare i servizi integrati per la cura e l’assistenza non farmacologica alle persone con demenza e ai loro familiari.

Il progetto è stato realizzato sulla base di un protocollo di intesa tra il Comune di Casale Monferrato, il Distretto socio-sanitario dell’ASLAL, la Diocesi, la Casa di Riposo Ospitalità, l’Associazione Vitas, e gli Istituti Scolastici “Sobrero”, “Leardi” e “Balbo”. Si è lavorato sulla professionalizzazione degli operatori sanitari, su servizi on line e corsi per familiari: è stata promossa l’attivazionedi nuovi corsi di formazione per il personale delle case di riposo del territorio e per gli operatori a contatto con malati con demenza, aiutando i loro familiari con un’equipe multiprofessionale. È stato aperto il Centro Diurno presso la Casa di riposo di Casale Monferrato con operatori specificamente formati e arredi specialistici ed è stata attivata la piattaforma on line “Mnemosine” per le persone affette da demenza, con corsi specifici dedicati ai familiari.

COMUNE DI VISONE – progetto RICICREANDO 2023 per educare gli studenti al recupero e al riciclo dei materiali usati

L’iniziativa si è sviluppata attraverso una serie di laboratori di arte ed educazione ambientale svolti presso le scuole di Visone con lo scopo principale di educare bambini e ragazzi, attraverso l’esperienza artistica, al recupero e/o alla corretta separazione dei rifiuti, nell’ambito delle iniziative di promozione della raccolta differenziata, in atto a Visone e nei comuni limitrofi a partire dal gennaio 2020.

L’iniziativa ha favorito la collaborazione tra gli studenti che hanno contribuito a creare numerosi oggetti utilizzando materiali di scarto. È stato raggiunto il duplice obiettivo di inculcare il rispetto per ciò che può essere riutilizzato, evitando lo spreco, e di sviluppare autostima, capacità di cooperazione, inclusione ed eco-sostenibilità.





ASSOCIAZIONE GEOMONFERRATO di Casale Monferrato – progetto MUSEO DINAMICO GEOMETRIE D’ACQUA per favorire la sensibilità ai temi ambientali e di tutela dell’acqua

L’associazione ha coinvolto gli studenti dell’Istituto “Leardi” di Casale Monferrato nel piano di rinnovamento del nuovo “Museo dinamico” affidando loro l’aggiornamento del settore dedicato alla sostenibilità ambientale. Gli allestimenti sono stati studiati in modo da essere poco invasivi e consentire l’utilizzo del Museo anche per altri eventi culturali. Gli strumenti audio/video sono stati progettati al fine di favorire l’accessibilità al MUDI (Museo Dinamico Multimediale) da parte di persone con disabilità motorie.

Il recupero culturale della memoria storica dell’edificio e degli impianti, che già oggi sono meta di visite turistiche, si rivolge soprattutto ai giovani e agli studenti, ai fini di accendere il loro interesse verso la tutela dell’ambiente e dell’acqua.

IL SOLE DENTRO ONLUS di Alessandria – progetto AUTISMO E TECNOLOGIE DIGITALI per avvicinare i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento al mondo delle tecnologie digitali e informatiche

Si tratta di un “progetto pilota” finalizzato a supportare i giovani con disturbi dello spettro autistico tramite una didattica inclusiva e una formazione che possa supportarli nelle loro difficoltà, preparandoli anche a un possibile inserimento nel mondo del lavoro. Il corso si svolge presso la sede della Facoltà di Informatica dell’Università del Piemonte Orientale ed è giunto alla seconda edizione con la partecipazione complessiva di una cinquantina di studenti. Le persone autistiche hanno una naturale predisposizione per l’apprendimento delle tecnologie informatiche.

APS LA FENICE di Tortona – progetto LE NOTTI DEL CINEMA per coinvolgere i ragazzi del Centro Giovani di Tortona, i cittadini e le attività economiche locali

L’iniziativa “Le Notti del Cinema” nasce dal desiderio di arricchire le serate estive di Tortona con la magia del cinema all’aperto in una piazza del centro storico, piazza Malaspina.

Le proiezioni, gratuite e ad accesso libero, si sono ispirate alla tradizione del cinema popolare di un tempo, con lo slogan “Porta la tua sedia!”. Questo invito, rivolto direttamente ai residenti, ha generato un senso di partecipazione garantendo a tutti i cittadini, muniti di una sedia, di prendere parte alla visione del film senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa ha favorito i commercianti, direttamente coinvolti nell’iniziativa per fornire cibo e bevande prima, durante e dopo le proiezioni.

Istituto d’Istruzione Superiore BENVENUTO CELLINI di Valenza – progetto VALENZA: ORO, LUCE, MERAVIGLIA per rafforzare l’identità del territorio valenzano

L’evento ha come filo conduttore il concetto di “meraviglia”, sviluppato attraverso varie attività: laboratori, performance artistiche e musicali, intrattenimento educativo finalizzato sia a educare sia a divertire, apprendimento per risolvere sfide e conferenze a tema. Le attività si sono svolte nel centro della città di Valenza e sono stati coinvolti nel progetto gli alunni dell’Istituto “Cellini” e delle scuole del circondario, oltre a figure di rilievo dell’ambito orafo valenzano e della cittadinanza stessa. Il concetto di meraviglia è collegato alla parola oro, simbolo per eccellenza della città, che attraverso il suo scintillio produce luce e l’ambito nel quale si sviluppa il progetto è educativo e formativo con un’attenzione particolare all’identità del territorio valenzano.

VEDRAI… ODV di Ovada – progetto TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE DI PERSONE CON GRAVI COMPROMISSIONI DEL LINGUAGGIO per offrire sostegno ai ragazzi che presentano disabilità motorie, autismo o altre forme di danni cerebrali

Visti i risultati e la specializzazione consolidata con il Laboratorio Tecnologie per la comunicazione di persone con gravi compromissioni del linguaggio, si è proseguito per il secondo anno potenziando questo progetto. L’utilizzo del computer a livello semplificato ha consentito a ciascuno di loro di trovare modi per apprendere e comunicare. Sono stati utilizzati tablet e smartphone come possibili strumenti di comunicazione, un software apposito e un’app gratuita che ha permesso di supportare la comunicazione.

ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA ODV di Novi Ligure – progetto DONNE PER LE DONNE per promuovere la libertà, l’autodeterminazione e l’autonomia delle donne in situazione di fragilità sociale

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di sostenere e accompagnare le donne nel superamento delle difficoltà quotidiane e nell’inserimento lavorativo. Hanno collaborato al progetto donne dell’associazionismo femminile, responsabili dei servizi sociali e del no profit del territorio, le organizzazioni sindacali e del mondo del lavoro locali.

Sono stati organizzati percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro, laboratori motivazionali per rafforzare consapevolezza e fiducia nelle proprie potenzialità, supporto a mamme straniere nell’apprendimento della lingua e all’uso del PC e delle nuove tecnologie, creazione di una rete di servizi.

ASSOCIAZIONE UNA NOTA PER LA VITA di Alessandria – progetto VALMA MUSICONTEST & LIVE per valorizzare giovani musicisti e offrire momenti culturali alla cittadinanza

Sulla scorta del successo ottenuto dalla prima edizione, l’Associazione “Una Nota per la Vita” ha utilizzato il medesimo format che si è dimostrato efficace per far emergere giovani musicisti presenti nel territorio alessandrino e scoprirne il talento.

Elementi fondamentali dell’edizione sono stati la centralità della musica come elemento di aggregazione, il legame forte con la comunità alessandrina, l’abbinamento di eventi musicali a momenti di eccellenze eno-gastronomiche del territorio.