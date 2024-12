Il Reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero, diretto dal Dott. Alberto Serventi, è stato ufficialmente individuato come Centro di Riferimento per il Piemonte per l’insegnamento della tecnica chirurgica THD (Transanal Haemorrhoids Dearterialization), dedicata al trattamento innovativo e minimamente invasivo della patologia emorroidaria.

Un problema diffuso con una soluzione all’avanguardia

La malattia emorroidaria rappresenta, nei paesi occidentali, la patologia proctologica più comune, con un forte impatto sulla qualità della vita di chi ne soffre. Uno dei principali meccanismi alla base di questa condizione è l’iperafflusso di sangue arterioso verso le emorroidi, che causa congestione, stasi, edema e prolasso dei noduli emorroidari.

La tecnica THD, riconosciuta per la sua efficacia e il minimo impatto sul paziente, si avvale di uno strumento dotato di una sonda doppler che consente di localizzare con precisione i rami terminali delle arterie emorroidarie. Tali rami vengono legati mediante un procedimento chiamato “dearterializzazione”, effettuato in una zona priva di terminazioni nervose dolorifiche. Questo approccio permette di ridurre significativamente il flusso arterioso verso le emorroidi, con conseguente riduzione del loro volume.

In presenza di prolasso emorroidario esterno, la tecnica THD prevede un intervento aggiuntivo denominato “mucopessia”, che riposiziona la mucosa prolassata, riportando le emorroidi nella loro sede anatomica originale.

Vantaggi significativi per il paziente

La metodologia THD offre numerosi benefici rispetto ad altre tecniche tradizionali: dolore post-operatorio minimo o assente, grazie alla localizzazione precisa delle arterie emorroidarie in zone non innervate da fibre dolorifiche; ripresa rapida: i pazienti possono tornare rapidamente alle loro attività quotidiane, minimizzando il periodo di convalescenza; efficacia: numerosi pazienti in tutto il mondo hanno beneficiato di questa tecnica, con risultati soddisfacenti a lungo termine.

Un’eccellenza piemontese

Il Reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Acqui Terme si distingue da anni per l’elevata specializzazione nel trattamento delle problematiche proctologiche e per l’utilizzo della tecnica THD, adottata con successo su un numero crescente di pazienti. Questo impegno costante e i risultati eccellenti ottenuti hanno portato il reparto a essere riconosciuto come Centro di Riferimento per il Piemonte, con il compito di formare altri chirurghi regionali nell’applicazione di questa innovativa metodica.