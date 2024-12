Novi Ligure* – I *Carabinieri* novesi hanno celebrato la ricorrenza della _Virgo Fidelis_, *patrona* dell’Arma, in una toccante a partecipata *cerimonia* tenutasi ieri presso la parrocchia di Sant’Antonio. La messa, celebrata da monsignor *Pierangelo Pietracatella*, giudice della Sacra Rota a Roma e già *Carabiniere ausiliario*, nonché figlio di un Brigadiere, ha visto la partecipazione della locale *ANC*, organizzatrice dell’evento con i *Carabinieri* novesi, i rappresentanti delle altre forze di polizia e i sindaci della giurisdizione, l’assessore regionale Enrico Bussalino e le associazioni d’arma. Tra gli officianti, anche i *padri Giuseppini*. Immancabile presenza, quella della signora *Marilena Pintore*, figlia del *Brigadiere* dei *Carabinieri Pintore Giuseppe*, uno dei pochissimi reduci sopravvissuti alla tristemente nota battaglia di *Culquaber*, in Etiopia, del 1941, per la quale fu concessa la *Medaglia d’Oro al Valor Militare* alla bandiera dell’Arma

