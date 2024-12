“La delega al complesso culturale di Marengo? Per me è un onore e non un onere, è un piacere collaborare collaborare con Efrem Bovo che del complesso culturale di Marengo è il temporary manager e con l’Unione dei giornalisti e comunicatori europei”: dice Maurizio Sciaudone.

Maurizio Sciaudone dal 2017 fa parte del consiglio provinciale di Alessandria dove ha operato con le deleghe a Patrimonio, Bilancio, Ambiente, Progetti europei, Polo di Marengo. E’ stato rieletto nel consiglio provinciale con le elezioni del 29 settembre e ha ottenuto dal presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi le deleghe Ambiente. Polo di Marengo, Pianificazione territoriale, Tutela biodiversità e difesa del suolo. Sono quindi molti anni che si occupa del complesso culturale di Marengo e del complesso culturale di Marengo ce ne parla assai volentieri.

“Complesso culturale di Marengo-esordisce-che grazie al Museo dell’Artiglieria di Torino ha ottenuto in comodato d’uso alcuni fucili, due bocche da fuoco che sono all’ingresso. Dimostrando così l’attenzione che il Museo dell’Artiglieria dell’Esercito di Torino ha verso il complesso culturale di Marengo e implicitamente l’importanza e il valore che gli conferisce. E la speranza che analogamente si comportino altri musei.”

“Un complesso culturale, quello di Marengo-continua Maurizio Sciaudone-che dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione da parte della Regione Piemonte in quanto fra le competenze della provincia non rientra più quella alla Cultura anche se fa parte del suo patrimonio. Un complesso culturale, quello di Marengo, che ha un significato e una importanza a livello internazionale e proprio per questo lo si dovrebbe sviluppare. Anche da parte del ministero alla Cultura.”

Fra i lavori previsti al complesso culturale quelli al parco che deve essere risistemato. “E’ nel progetto del Marengo hub realizzato dal Comune di Alessandria-afferma il consigliere delegato della Provincia-e a primavera dovrebbero avere inizio i lavori al parco. I lavori al parco comprendono la sistemazione del patrimonio arboreo anche con riguardo alle specie arboree presenti che hanno dei problemi e la piantumazione. Un lavoro che comporterà un altro polmone verde per la città di Alessandria.”

“E poi-dice Maurizio Sciaudone-pregevole è l’Auditorium del complesso culturale di Marengo dove ogni anno, grazie alla collaborazione e alla attività della Unione giornalisti e comunicatori europei vengono organizzati molti appuntamenti di grande importanza e livello. Questo anche in un’ottica di valorizzazione non solo del complesso culturale di Marengo ma anche dei comuni della provincia di Alessandria e del turismo. Perchè il turismo può essere uno dei motori, uno dei valori della provincia di Alessandria.”

“In quest’ottica abbiamo messo all’ultimo piano di Villa Delavo uno spazio culturale a disposizione dei comuni della provincia di Alessandria che desiderino promuovere iniziative, svolte in anteprima, per promuoverle successivamente nelle loro sedi. Per esempio la mostra dei gessi a opera della Gipsoteca di Bistagno.” afferma Maurizio Sciaudone.

Maurizio Sciaudone che con il suo predecessore Luca Rossi è stato colui che ha lavorato per assegnare la sede del complesso culturale di Marengo all’Unione giornalisti e comunicatori europei. “Ma questa-puntualizza-è stata una scelta collegiale della Provincia di Alessandria e voluta dai tre presidenti che si sono succeduti ovvero Gianfranco Baldi, Enrico Bussalino e adesso Luigi Benzi. E abbiamo scelto l’Unione dei giornalisti e comunicatori europei perchè ci aiutino a portare avanti dei progetti per la valorizzazione del complesso culturale di Marengo”.

L’anno prossimo ovvero nel 2025 ricorre il 225° anniversario della battaglia di Marengo e Maurizio Sciaudone rivela che è in fase di elaborazione un programma di iniziative. “Un programma per la realizzazione del quale-afferma il consigliere delegato della Provincia di Alessandria-siamo in contatto con Efrem Bovo e l’Unione dei giornalisti e comunicatori europei. Anche sulla base della disponibilità di altri enti. Se riusciremo a coinvolgere la Regione Piemonte e il ministero alla Cultura potremo realizzare iniziative di maggior valore.”

Importante nel complesso culturale di Marengo anche la politica ambientale. “Abbiamo messo-rivela infatti Maurizio Sciaudone-delle arnie per le api e dato incarico a una ditta per capire se le api stesse portano all’interno degli alveari delle sostanze inquinanti.”

“Con il complesso di Marengo-afferma successivamente il consigliere delegato della provincia-stiamo cercando di concretizzare il contenuto dell’articolo 9 della Costituzione italiana ovvero lo sviluppo della cultura e della biodiversità anche con un’ottica rivolta alle future generazioni. E per questo cerchiamo una collaborazione delle scuole. Adesso con Marengo abbiamo lanciato il progetto Luogo del cuore del Fai per il quale speriamo di raggiungere un alto numero di adesioni.”

“Indubbiamente come Provincia di Alessandria-dice Maurizio Sciaudone-abbiamo una funzione di coordinamento delle iniziative fra il complesso culturale di Marengo, i comuni interessati dalla vicenda napoleonica e le associazioni. Associazioni che per esempio hanno preziose collezioni di soldatini napoleonici come ma non solo la Società Storica del Novese e per le quali stiamo pensando di fare una apposita iniziativa, Inoltre abbiamo istituito la scuola dei rievocatori presso il complesso culturale di Marengo. E a questa scuola vi sono adesioni di appassionati praticamente di tutte le regioni italiane. Un fatto che ci porta indubbiamente a una visibilità.”