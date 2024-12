Giovedì 5

I Giovedì d’Essai

OLTRE IL CRISTALLO

Presso la Sala Olimpia Liberty di Bordighera,

Alle ore 18.00 in lingua inglese sott.it. Alle ore 21.00 in lingua italiana.

GREATE ESCAPE Fuga in normandia di Oliver Park.

Durata 96 minuti.

INGRESSO: 6 euro – soci euro 5

https://www.facebook.com/oltreilcristallo/ www.oltreilcristallo.org

Venerdì 06

Alle ore 16:00 Presso la Sala Olimpia Liberty di Bordighera

CERIMONIA DI PREMIAZIONE XVII PARMURELU D’ORO assegnato ad

AUGUSTO VENCHI, esercente cinema Sala Olimpia Liberty.

Programma dettagliato nella locandina in allegato.

Venerdì 06, sabato 07 e domenica 08 dicembre

Dalle ore 9:00 alle ore 20:00

Presso le piazze del centro storico di Bordighea Alta

MERCATINO DI ARTIGIANATO NATALIZIO, SPECIALITÀ ALIMENTARI, E TANTE IDEE REGALO.

Per maggiori info: n° 338 726 2822 (Monica)

Sabato 7

39° Inverno Musicale

Ore 21.00 – Palazzo del Parco. CONCERTO DI NATALE. Ingresso a pagamento

Sabato 7

ASPETTANDO… BORDIGHERA OUTDOOR 2025

Dalle ore 9:00 alle ore 16:00

Corso di guida E-MTB livello base con Istruttore F.C.I, by Supernatural

Prezzo: 90.00 € / persona. Max 6 persone. Prenotazione: +39 392 9097560 / info@super-natural.it

Da Sabato 7 e fino al 12 gennaio 2025

PRESEPI INT’I CARUGI: Dalle ore 9.00 alle 18.00 – Borghetto San Nicolò

Domenica 8

ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE: Ore 17.30 – Giardini Palazzo del Parco

Domenica 8

Inizio della stagione teatrale “FUGHE DI TEATRO… E DI UMORISMO”

Torna al Teatro Giancarlo Golzi – Palazzo del Parco una nuova edizione ricca di appuntamenti imperdibili.

Dall’ 8 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, cinque spettacoli animeranno le domeniche, portando sul

palco alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano. La rassegna, curata da Claudia Claudiano e

Nidodiragno Produzioni/CMC, offre un mix di emozioni, comicità e riflessioni, per una stagione teatrale che

saprà sorprendere e divertire il pubblico.

DOMENICA 8 ALLE ORE 21.00 andrà in scena AMBRA ANGIOLINI in Oliva Denaro

Dal romanzo di Viola Ardone. Drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. Produzione Agidi GoldenArta

Productiom.

Ambra Angiolini porta in scena Oliva Denaro, una storia ispirata alla vicenda di Franca Viola, la prima donna a

rifiutare il “matrimonio riparatore” negli anni ’60. Il testo esplora il percorso di crescita e emancipazione di Oliva,

che, come Franca, sceglie di essere padrona del proprio destino. Una riflessione sui legami familiari, l’amore, il

desiderio e la libertà delle donne.”

Biglietteria online: https://www.liveticket.it/fughediteatro

Possibilità di utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”), entro i termini

stabiliti dalla legge.

Botteghino: FINO al 13 febbraio 2025: ogni giovedì ore 15.30 / 17.30 allo IAT – Ufficio Informazioni

Turistiche di Bordighera (Via Vittorio Emanuele II, n. 172); tel. 0184 262882

nei giorni di spettacolo a Teatro Giancarlo Golzi:

dalle ore 16.00 (per gli spettacoli con inizio ore 18.00) dalle ore 18.00 (per gli spettacoli con

inizio ore 21.00) Prezzi biglietti: intero: euro 20,00 abbonamento 5 spettacoli: euro 80,00.

Per informazioni tel. 0184.544633 – fughediteatro@nidodiragno.it (lunedì/venerdì ore 09.00/13.00 e 15.00/18.00,

eccetto festivi) – Facebook Fughe di teatro e di umorismo Bordighera

Domenica 8

ASPETTANDO… BORDIGHERA OUTDOOR 2025

Dalle ore 9:00 alle ore 16:00

Escursione guidata E-MTB Melosa – Bordighera (con trasferimento navetta) livello intermedio con Guide

certificate L.R. Piemonte 33/2001, by Supernatural

Prezzo: 40.00 € / persona

Prenotazione: +39 392 9097560 / info@super-natural.it

E-Bike escursione in strada Bordighera – Apricale – Dolceacqua – Bordighera, by Discover Riviera

Prezzo con noleggio: 40.00 € | Prezzo con mezzi propri: 10.00 €

Prenotazione: +39 393 2477637

EVENTI IN CORSO

Fino a domenica 22 dicembre

presso l’Ex Chiesa Anglicana, dal martedì alla domenica dalle ore 15:30 alle 18:30

Elegie Cromatiche di Pina Morlino

a cura di Claudia Andreotta, Francesca Bogliolo, Alessandro Giacobbe.

La mostra “Elegie Cromatiche” di Pina Morlino invita il pubblico a immergersi in un viaggio tra le

suggestioni del mondo naturale.

Attraverso una selezione di opere che esaltano le sue gamme cromatiche più distintive, l’artista

svela la bellezza nascosta nei movimenti e nei dettagli più impercettibili della natura. Un’occasione

per lasciarsi affascinare dall’arte e dai colori che raccontano il continuo divenire della vita, in una

cornice unica come l’ex Chiesa Anglicana.

CHIUSO IL LUN