Il 2 gennaio rappresenta un giorno speciale per tutti gli appassionati sportivi, e non solo.Come tradizione, la città di Novi Ligure si appresta a celebrare l’anniversario della scomparsa di Fausto Coppi con un importante evento ospitato presso il Museo dei Campionissimi.

Alle ore 16 si terrà l’omaggio al Campionissimo racchiuso nel titolo “In ricordo di Fausto”, evento organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con il team ciclistico Overall Tre Colli.

L’ospite d’onore della giornata, condotta dalla giornalista Mimma Caligaris, sarà Bruno Reverberi, figura di spicco del mondo del ciclismo, il più longevo general manager italiano di team professionistici, attualmente a capo della squadra Vf Group Bardiani – Csf Faizanè. Reverberi allestisce squadre da oltre 40 anni e ha reso mitico il ruolo del direttore sportivo valorizzando l’importanza della strategia.

Al Museo dei Campionissimi presenterà il suo ultimo libro “I miei primi 80 anni. La mia vita, il mio ciclismo”, autobiografia scritta insieme ad Angelo Costa con la prefazione di Davide Cassani, ex ciclista e commissario tecnico azzurro passato al professionismo proprio con Reverberi.

Nel volume si intrecciano aneddoti ed esperienze personali che uniscono passato, presente e futuro del ciclismo in un racconto affascinante e ricco di emozioni. Per l’occasione, l’autore parlerà anche della sua esperienza diretta con Fausto Coppi.

L’evento terminerà con la presentazione della nuova divisa, degli atleti e della stagione agonistica 2025 della Overall Tre Colli Cycling Team, sodalizio novese della categoria Internazionale Under 23 al suo 38° anno di attività.

Info: tel. 0143 772230 – 0143 772266

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

www.museodeicampionissimi.it