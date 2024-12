È stato pubblicato sul sito del Comune il bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni culturali, musicali e teatrali senza fini di lucro attive in città.

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un fondo complessivo pari a 15.380 euro a sostegno delle attività svolte dalle associazioni nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.

Come per gli anni precedenti, la domanda va presentata esclusivamente mediante la procedura on line presente sul sito del Comune di Novi Ligure al seguente collegamento: https://servizi.comune.noviligure.al.it/cmsnoviligure/portale/contactcenter/elencotipipratica.aspx?P=15100

La domanda va presentata entro le ore 12 del giorno 15 febbraio 2025. Non saranno ammesse domande pervenute oltre il predetto termine, o presentate con modalità e modulistica diverse da quelle descritte, o incomplete.

Info: Biblioteca Civica tel. 0143.76246

Mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it