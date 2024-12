Il Natale a Diano Marina è entrato nel vivo, regalando momenti di magia e partecipazione a tutta la comunità e ai tanti visitatori che hanno scelto la cittadina ligure per vivere la magia delle feste. Con grande entusiasmo, l’accensione delle luminarie di sabato 7 dicembre ha inaugurato un calendario ricco di eventi, segnando l’inizio di un periodo all’insegna della tradizione e dell’allegria.

La conferenza su Lazzaro De Maestri a cura della Communitas Diani, il concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina e l’accensione dell’albero al Museo Civico MARM, sono stati accolti con grande partecipazione. Il “Villaggio di Babbo Natale” e il suggestivo presepe artistico stilizzato hanno incantato grandi e piccoli, confermando l’attenzione dedicata alla creazione di un’atmosfera unica nel cuore della città e delle frazioni.

In vista delle settimane a venire, il programma prosegue con appuntamenti variegati che spaziano dalla cultura alla musica, passando per le tradizioni. I mercatini tematici, le sfilate itineranti e le attività per famiglie promettono di rendere il Natale di Diano Marina un’esperienza indimenticabile.

La serata del 31 dicembre sarà il culmine delle festività, con un grande evento che promette di far cantare e ballare intere generazioni di spettatori. In Piazza Martiri della Libertà, a partire dalle 22.00, l’amatissima Cristina D’Avena salirà sul palco per un concerto che unirà grandi e piccini con le sue celebri sigle dei cartoni animati. Una festa animata, all’insegna della musica e del divertimento, per brindare insieme al 2025.

L’assessore Luca Spandre esprime grande soddisfazione per il programma delle festività, sottolineando come l’impegno dell’amministrazione abbia permesso di organizzare eventi capaci di attrarre sia i residenti che i turisti. Il consigliere Gianluca Gramondo ha ribadito l’importanza di queste festività come momento di unione per la comunità: “Quest’anno, Diano Marina si prepara ad accogliere un Natale ricco di eventi, pensati per grandi e bambini. Il Natale è, prima di tutto, la festa dei più piccoli, e vogliamo offrire loro momenti magici da vivere insieme alle famiglie. La città e le nostre frazioni saranno protagoniste di questo periodo di festa, con attività che animeranno ogni angolo del nostro territorio. Sarà un Natale che unisce e coinvolge, portando gioia e allegria a tutta la comunità”.

Sabato 14 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 – Museo Civico MARM “Il Natale dei Mille”, visita guidata della Sezione Risorgimentale

Sabato 21 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 – Centro Storico “Aspettando Natale”, mercatino a tema natalizio a cura di Arte e Party di Lupano Floriana

Lunedì 23 dicembre, ore 10.00-12.00 e 16.00-18-00 – Oratorio SS. Annunziata “Presepe artistico”, a cura della Confraternita della SS. Annunziata

Lunedì 23 dicembre, ore 16.00 – Piazza Martiri della Libertà”Speciali auguri di Natale”, musica ed intrattenimento con Gianni Rossi

Martedì 24 dicembre, ore 21.45 – Spiaggia “Al Mappamondo””Nascita di Gesù Bambino dal mare”, evento folkloristico/religioso con ASD Diano Sub

Martedì 24 dicembre, ore 21.00 – Frazione Diano Gorleri”Veglia di Natale a Gorleri”, S. Messa e a seguire tradizionale falò a cura di Il Ballo di Gorleri APS Martedì 24 dicembre, ore 22.00 – Frazione Diano Calderina”Veglia di Natale a Diano Calderina”, S. Messa e a seguire panettone, cioccolata calda, vin brulè e grappa a cura di Circolo Amici di Calderina e Muratori

Venerdì 27 dicembre, ore 16.00 – Piazza Martiri della Libertà”Pomeriggi in musica”, animazione musicale con Polo DJ

Venerdì 27 dicembre, ore 15.30 – Museo Civico MARM”Un giorno da legionario”, laboratorio ludico-didattico per ragazzi e famiglie al Museo

Sabato 28 dicembre, ore 14.30 – Centro Storico”Club 500 Golfo Dianese”, esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio

Sabato 28 dicembre – Museo Civico MARM”Auguri a Palazzo del Parco!”, entrata al Museo a prezzo ridotto

Sabato 28 dicembre, ore 17.00 – Centro StoricoSfilata itinerante musicale di Babbo Natale a cura di Banda Musicale Città di Diano Marina

Sabato 28 dicembre, ore 20.30 – Sala Don Piana, Opere Parrocchiali”Gli allegri chirurghi”, commedia teatrale a cura dell’associazione Amici del Teatro

Domenica 29 dicembre, ore 16.30 – Sala Don Piana, Opere Parrocchiali”Gli allegri chirurghi”, commedia teatrale a cura dell’associazione Amici del Teatro

Domenica 29 dicembre, ore 9.30 – Piazza Martiri della Libertà”La 5 miglia del Cuore”, corsa podistica non competitiva a scopo benefico a cura di ASD Golfo Dianese Ultra Runners

Domenica 29 dicembre, ore 16.00 – Piazza Martiri della Libertà”Pomeriggi in musica”, animazione musicale con Polo DJ

Lunedì 30 dicembre, ore 17.00 – Centro Storico”Luci itineranti”, parata natalizia a cura di FEM Spettacoli Snc

Martedì 31 dicembre, dalle ore 22.00 – Piazza Martiri della Libertà”Capodanno in piazza con Cristina d’Avena”, animazione musicale con la cantante Cristina d’Avena

Giovedì 2 gennaio, ore 16.00 – Piazza Martiri della Libertà”Pomeriggi in musica”, animazione musicale con Paolo Bianco

Venerdì 3 gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 – Viale Kennedy”Aspettando la Befana”, mercatino a cura dell’associazione Culturale “La Luna”

Venerdì 3 e sabato 4 gennaio – Centro Storico”Sapori e Tradizioni – 11^ edizione”, prodotti tipici e golosità, eventi collaterali (concerti, laboratori, animazione per bambini) a cura dell’associazione Vivi Diano Marina con Noi

Sabato 4 gennaio, ore 15.00 – Centro Storico”Extra Omnes”, visita guidata ai principali monumenti storici del centro di Diano Marina

Domenica 5 gennaio – Centro Storico”Diano Colleziona” mercatino collezionismo e piccolo antiquariato – 1^ domenica del mese, a cura dell’associazione culturale “La Luna”