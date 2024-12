– Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito a Palazzo Ghillini oggi alle ore 11:00 per stabilire le linee di intervento e sicurezza per il “Natale Sicuro”.

Il Prefetto, dottoressa Alessandra Vinciguerra, ha convocato il Questore e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per delineare una linea concordata di vigilanza e controllo del territorio per le prossime festività.

Al Comitato ha partecipato anche il Sindaco della città, dottor Giorgio Abonante accompagnato dall’assessore alla Sicurezza e dal Comandante della Polizia Locale.

Una forte presenza delle Forze dell’Ordine è stata pianificata per la sorveglianza delle vie del centro cittadino con particolare rinforzo nei fine settimana e fino alla fine dell’anno, per garantire la sicurezza dei cittadini e il pacifico godimento delle imminenti festività.