Nuovo servizio straordinario dei Carabinieri della locale Compagna nelle zone sensibili della città, con intensi controlli operati dalle numerose pattuglie e dagli uomini provenienti dalle Stazioni del territorio.

Due i denunciati per spaccio di droga e due gli assuntori segnalati alla Prefettura, con il contestuale recupero di dosi di cocaina e hashish. Nel corso dei controlli ai quattro locali pubblici, fra bar e discoteche, sono state inoltre identificate circa settanta persone, fra le quali il 29enne destinatario del Daspo “Willy” già deferito per due volte, in due distinte occasioni, nei giorni scorsi. L’uomo è stato nuovamente denunciato per essere stato sorpreso all’interno di un bar dalle pattuglie dei Carabinieri. Si tratta di una delle sei persone già sottoposte alle limitazioni del daspo per i fatti del 26 agosto 2023, quando aggredirono gli avventori di un bar di viale Saffi con l’uso di spranghe, provocando diversi feriti.

Gli equipaggi hanno effettuato controlli ai luoghi di aggregazione, concentrandosi su quelli che nel recente passato hanno dato problemi di ordine e sicurezza pubblica, come bar, sale scommesse e l’area della Stazione Ferroviaria, ricorrendo anche alla perquisizione di mezzi e persone sospetti, alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti.

La costante azione preventiva dei Carabinieri, con l’intensificazione dei servizi di pattuglia, punta, anche sulla piazza novese, a garantire un contesto sociale più sicuro e a infondere un maggiore sentimento di sicurezza, soprattutto in questo periodo di imminenti festività.