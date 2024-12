Il Movimento Cristiano Lavoratori, in occasione della Giornata mondiale del volontariato, organizza, giovedì 5 dicembre alle ore 17, presso il Chiostro di Santa Maria di Castello in Alessandria, un incontro nel quale risalterà il confronto/dialogo fra il cattolicesimo e il protestantesimo.

“È una richiesta che giunge dall’interno del Movimento – spiega il Presidente provinciale MCL Piercarlo Fabbio – che vuole approfondire le ragioni del cristianesimo nella società di oggi, alla luce di un valore come la pace, indagando differenze che certamente derivano da posizioni storiche, ma che in un certo qual modo si sono sclerotizzate e che meriterebbero di essere spiegate non tanto nella loro genesi, quanto nella loro persistenza”.

L’organizzazione puntuale è stata affidata al Circolo MCL “Santa Maria di Castello”, che porterà il suo saluto con la Presidente avv. Manuela Lessio.

Ad approfondire il tema dal titolo “La spiritualità come atto di pace; abbattere il muro delle divisioni”, sono stati invitati don Giuseppe Bodrati, moderatore della Diocesi di Alessandria e il pastore della Chiesa Evangelica Valdese, Gregorio Plescan. Alessia Travaino e l’avvocato Luca d’Amelio e il vicepresidente Marco Mazzoni contribuiranno, in quanto laici, a discutere le valutazioni proposte dai due relatori. All’avv. Lessio il compito di moderare l’incontro.

