La biblioteca comunale “Sandro Castelli” di Pontecurone, dando seguito all’iniziativa del Comune che per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, aveva realizzato una panchina rossa, prima portata a scuola e poi posizionata nel giardino del Municipio, ha organizzato sabato 30 un laboratorio, per sensibilizzare un gruppo di giovanissimi studenti del paese alle differenze di genere. Nella sala riunione della Biblioteca, la dott. Beatrice Limoncini, esperta di scienze cognitive e processi decisionali, nonchè musicoterapeuta e tecnico della riabilitazione psichiatrica, in collaborazione con la bibliotecaria Martina De Marchi da Ros ed Elisa Bassi, vice presidente del Comitato di gestione della biblioteca, ha condotto il laboratorio “Parliamo insieme di stereotipi di genere”, con l’aiuto del libro “Fiabe d’altro genere”. L’intervento di esperti sulle disuguaglianze di genere può indubbiamente sensibilizzare i preadolescenti e prevenire comportamenti scorretti, specialmente nei casi sempre più frequenti, di pubertà precoce.

