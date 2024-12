Il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini sarà a Tortona venerdì 6 dicembre per presentare il suo ultimo libro, Il club del dottor Newtron (Feltrinelli), dove prosegue la sua esplorazione del rapporto storico e creativo fra scienza, fumetti e supereroi. Bressanini insegna chimica fisica all’Università dell’Insubria ed è uno dei volti più noti della divulgazione scientifica italiana, autore di diversi saggi e molto attivo sui social media, in particolare YouTube e Instagram, dove parla di cibo, gastronomia, biotecnologie agrarie e rischi alimentari. Sarà ospite di Intrecci – festival scientifico tortonese, e dialogherà con Michele Bellone, presidente dell’associazione Scettici e informati. L’incontro è gratuito e si terrà venerdì 6 dicembre alle 17:30 al ridotto del Teatro Civico.

Intrecci nasce da una collaborazione fra l’associazione Scettici e informati e il Comune di Tortona per coinvolgere i cittadini nei nuovi spazi della Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda” nella piazzetta dell’Annunziata. È un festival scientifico “orizzontale” che continuerà fino alla primavera, alternando presentazioni di libri a tema scientifico, laboratori per le scuole su temi che spaziano dall’inquinamento ambientale all’ecologia, e conferenze/spettacolo scientifiche rivolte a un pubblico ampio. Intrecci è anche un’occasione per ricordare il pensiero dello storico della scienza tortonese Enrico Bellone, che ha ispirato la nascita dell’associazione Scettici e informati, e per valorizzare la raccolta di testi scientifici del professor Bellone, donati dalla famiglia alla Biblioteca.

Il festival è iniziato venerdì 22 novembre con un incontro dedicato a ecologia e giustizia climatica, con protagonista la comunicatrice scientifica, scrittrice e attivista Sara Segantin, che ha avuto una bella partecipazione di pubblico, sia in termini di presenze sia per il dibattito che ne è risultato. L’ultimo appuntamento di Intrecci del 2024 sarà l’incontro, il 20 dicembre, con la divulgatrice Beatrice Mautino, dedicato a fatti, curiosità e principi scientifici della cosmesi, di cui Mautino parla nel suo libro La scienza dei cosmetici (Gribaudo).