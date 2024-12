“Il calendario di appuntamenti di Natale e Capodanno è ricco di eventi, un motivo di vanto per una città che crede nelle occasioni di incontro – afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante -. Il 31 dicembre musica e convivialità saranno le protagoniste di un evento di piazza che riporta al centro gli alessandrini e offrirà un’occasione di divertimento a tutte e tutti coloro che decideranno di passare questa festa in compagnia”.

“Offrire eventi di alto livello è essenziale per promuovere il territorio – spiega il vice sindaco e assessore al Marketing Territoriale Giovanni Barosini -. Il Capodanno di Alessandria vedrà sul palco artisti pronti ad animare la notte di piazza della Libertà con musica e animazione dal vivo. Un evento aperto a chiunque abbia voglia di iniziare l’anno nuovo godendosi uno spettacolo corale ed emozionante”.

PROGRAMMA CAPODANNO 2025

DALLE ORE 15,00

DJ SET NELLE VIE DEL CENTRO… “Aspettando il Nuovo Anno” con diretta a cura di Radio Gold in streaming sui social media.

ORE 21,00

DJ SET CON ANGELINO DJ (GRIDO), classe 1972 e Dj dal 1996 con esperienze musicali maturate nei migliori Club della movida milanese degli anni 90/Duemila, giunto a suonare nei locali di tendenza della nostra zona, con diverse ospitate negli eventi live organizzati in Alessandria.

ORE 22,00

CONCERTO DEI MASKARA DANCE, band alessandrina che eseguirà brani più ballati dagli anni ‘80 sino ai giorni nostri. I Maskara nascono alla fine del 2023 e si presentano con una formazione costituita da Elisa Vanzan (voce), Gianluca Vanzan (tastiere e cori), Massimo Ponzano (basso e cori), Paolo Vergano(chitarra), Maurizio Colla (batteria), Irene Di Raimondo e Miriam Silvestre (ballerine. Si ispirano ai grandi della musica dance, interpretandoli in una versione personale di alcuni grandi brani della storia di questo genere dagli anni ‘80 ai giorni nostri. I colori fluo della band abbinati al sound esplosivo e al gioco di luci trasmetteranno un gioioso miscuglio di adrenalina e divertimento da cui sarà ben difficile non farsi attrarre.

ORE 23,30

FONTANE DANZANTI CAZACU’S. Fantasmagoria di luci e colori nella danza dei riflessi… Acqua. Luci. Laser. Proiezioni. Una fantasmagoria di luci e di colori nel gioco dei riflessi, nella danza dei zampilli e dei getti, musica come sottofondo, connubio arte e tecnologia molto suggestivo senza precedenti… L’acqua, da sempre simbolo di salvezza, purezza, benedizione. Uno spettacolo che ha animato ed emozionato diverse piazze d’Italia e del Mondo, scelto dal Santo Padre in persona, dal nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, così come da diversi capi di Stato, Europei e no.

ORE 23,55

Auguri alla Città

MEZZANOTTE

BENVENUTO 2025 CON NOSTALGIA 90. Lo spettacolo dance anni ’90 più famoso in Italia con più di 250 rappresentazioni ogni anno; un dj set esplosivo che riporterà nel magico e indimenticabile mondo degli anni ’90 con dj, vocalist, ballerine, performers ed effetti speciali in un’ambientazione nostalgica che farà tornare indietro nel tempo. Insomma, tutti gli ingredienti necessari per vivere insieme una notte piena di ricordi ed energia!

“Il calendario di appuntamenti di Natale e Capodanno è ricco di eventi, un motivo di vanto per una città che crede nelle occasioni di incontro – afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante -. Il 31 dicembre musica e convivialità saranno le protagoniste di un evento di piazza che riporta al centro gli alessandrini e offrirà un’occasione di divertimento a tutte e tutti coloro che decideranno di passare questa festa in compagnia”.

“Offrire eventi di alto livello è essenziale per promuovere il territorio – spiega il vice sindaco e assessore al Marketing Territoriale Giovanni Barosini -. Il Capodanno di Alessandria vedrà sul palco artisti pronti ad animare la notte di piazza della Libertà con musica e animazione dal vivo. Un evento aperto a chiunque abbia voglia di iniziare l’anno nuovo godendosi uno spettacolo corale ed emozionante”.