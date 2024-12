Dopo i Babbi Barbuti del 2022 e gli Elfi Curiosi del 2023, quest’anno sono stati i Baby Babbi a richiamare piccoli e grandi in piazza Matteotti, addobbata a festa, sabato 14 dicembre. Le piccole sculture di legno dipinte e decorate a mano, tutte diverse una dall’altra, sono andate a ruba, mentre il nutrito gruppo di bambini pontecuronesi presenti veniva coinvolto in una rocambolesca ‘caccia al tesoro’ digitale e in una serie di divertenti giochi organizzati dagli straordinari animatori, che già lo scorso anno avevano reso unico il pomeriggio prenatalizio dedicato dal Comune ai bambini.

Significativa e preziosa è stata la collaborazione con negozianti ed associazioni del paese (Pro loco, Soams, Avis, Cacciatori e pescatori, Age), che insieme, sotto ad unico gazebo, hanno offerto molti e vari generi di conforto ai presenti, mentre le renne umane tiravano la slitta (targata Avis) di Babbo Natale, sempre generoso con i piccoli.

Il successo di questa iniziativa premia anche l’impegno degli amministratori “scultori”, che hanno lavorato accanitamente per offrire a tutti i partecipanti un Baby Babbo porta-fortuna. Buon Natale!