Il comune di Tortona informa che a causa dei lavori per asfaltare parte della rotonda all’incrocio fra la strada statale 10 per Alessandria e corso Cavour (cosiddetta rotonda “liebig) domani, martedì 3 dicembre dalle ore 9 alle 13, è prevista la chiusura dell’accesso dalla rotonda di corso Cavour in entrata e in uscita e il senso unico alternato dalla rotatoria sulle tre diramazioni per Voghera, Genova e Alessandria.

Si consiglia pertanto di utilizzare percorsi alternativi: la strada provinciale 211 e la nuova tangenziale (strada 211 bis) da e per Voghera; l’ingresso e l’uscita dalla città da corso Alessandria.

La viabilità ordinaria sarà ripristinata subito dopo la conclusione dei lavori.