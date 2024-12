Sarà presentato mercoledì 4 dicembre, alle ore 21, al Circolo Uisp della frazione Merella il progetto per il raddoppio dello scolmatore del rio Gazzo. Dopo la recente approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, la Giunta comunale ha deciso di organizzare un’assemblea pubblica per illustrare i dettagli di un’opera molto importante per l’assetto idrogeologico del territorio comunale.

Pur essendo rivolto in particolare agli abitanti delle aree interessate ai lavori, vale a dire Basso Pieve e Frazione Merella, l’incontro è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini.

Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale sarà presente il progettista dell’opera, l’Ing. Sergio Sordo, che entrerà nel merito tecnico dell’intervento.

I lavori, il cui costo complessivo di 3,5 milioni di euro è interamente finanziato con fondi Pnrr, permetteranno di ottenere un incremento della capacità di smaltimento delle acque piovane attraverso il miglioramento del canale esistente, il raddoppio delle tubazioni nei punti più critici e l’innalzamento degli argini. L’obiettivo è quello di aumentare sensibilmente la portata dello scolmatore con conseguente diminuzione del deflusso dell’acqua a valle verso la città.

L’affidamento dei lavori, la cui durata è stimata a circa un anno, è previsto nel primo trimestre del 2025.