Primo appuntamento in programma nel mese di dicembre della rassegna letteraria Storie alessandrine: un libro, tante vite– curata da Albino Neri e Mauro Remotti –,e promossa da: Amici del Museo Etnografico Gambarina, Alessandria in Pista, Circolo culturale Marchesi del Monferrato, Circolo provinciale della Stampa, Italia Nostra APS – Sezione di Alessandria, Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria, Società Alessandrina di Italianistica, Società di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti, Spazioidea e Unitre Alessandria.

Martedì 3 dicembre, alle ore 17:00, nella sala del Museo “C’era una volta”, in piazza della Gambarina n.1, avrà luogo la presentazione del libro Pavor nocturnus (storie di uomini che hanno paura) di Paolo Lenti. L’autore dialogherà con Fabio Prevignano, docente di lettere presso l’Istituto di istruzione superiore “Umberto Eco” di Alessandria.