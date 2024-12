La notizia, tanto attesa dagli abitanti, arriva direttamente dal Sindaco di Tortona, Federico Chiodi che anticipa gli interventi del Comune per il prossimo anno: “Nel 2025 – dice il primo cittadino – è prevista la conclusione dei lavori presso la nuova scuola primaria di viale Kennedy, a lungo attesa dai residenti del quartiere San Bernardino e non solo. Stiamo poi lavorando per la crescita economica della città, percorso che proseguirà con l’arrivo di nuovi insediamenti di produzione industriale che sapranno offrire una più ampia gamma di possibilità lavorative. Contemporaneamente inizieranno i lavori per il miglioramento e il potenziamento delle nostre infrastrutture viarie e continueremo a investire sulla promozione culturale ed enoturistica. Sappiamo anche di dover dare servizi sempre migliori ai cittadini e di garantire il sostegno e la vicinanza alle persone più fragili, a quanti si trovano in difficoltà.”

Correlati