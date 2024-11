Continuano le regate del Club del Mare di Diano Marina; dall’1 al 3 novembre il Club del Mare ha organizzato nella città degli aranci il primo Trofeo Vele d’Autunno. La regata, che ha visto la partecipazione di oltre 100 giovanissimi atleti della classe Optimist, è stata un grande successo.

Così il presidente Attilio Norzi: “Gli atleti, provenienti da tutta la Liguria, dai laghi del nord Italia, dalla Svizzera e dall’alto Adriatico hanno apprezzato molto sia il campo di regata che le condizioni meteo offerte dal golfo di Diano. Visto il grande successo dell’evento vorremmo che questa regata diventasse una classica dell’autunno ed al momento ci sono tutti i presupposti perché lo diventi. Un plauso al nostro staff organizzativo ed alla giuria di livello europeo che ha gestito in modo impeccabile le regate in mare. Vorrei inoltre ringraziare il Comune, la GM e gli ormeggiatori del porto per la loro fondamentale collaborazione, la Capitaneria di Porto e la Croce Rossa che hanno vigilato affinché tutto andasse per il meglio, la Banca d’Alba che ci ha fornito i premi, InforMare per il supporto logistico e gli amici del Gruppo Pesca Sportiva, nella persona di Enzo Martino, per l’apprezzatissimo pasta party e Nicola Massabò per averci concesso un ulteriore spazio per la logistica. Un lavoro di squadra, che ha coinvolto tante realtà del tessuto sociale di Diano Marina, a tutti loro il nostro più sentito ringraziamento”.

Conclude Diego Negri, direttore sportivo del Club del Mare: “Le condizioni meteo perfette hanno permesso di disputare tutte e 9 le prove in programma, con grande soddisfazione del Comitato di regata e degli atleti. Oltre che in mare, anche a terra i ragazzi hanno trovato ad accoglierli un’organizzazione attenta e puntuale che ha permesso di vivere la tre giorni di sport in serenità e allegria. Buona la prima, insomma, per questo trofeo che è già partito alla sua prima edizione, nel migliore dei modi”.

La classifica finale ha visto nella Divisione A la vittoria di Leo Ivaldi (Circolo Velico Ravennate), seguito da Tommaso Magnetti (Circolo Velico Lago di Lugano) e da Gabriele Burlando (Yacht Club Italiano), premiato anche il miglior timoniere 2013, Dall’Ava Lorenzo (Club del Mare di Diano Marina).

Nella Divisione B il primo posto è andato a Lavinia Bardelli (Club Nautico San Bartolomeo al Mare), il secondo posto ad Andrea Desiderati (Circolo Vele Vernazzolesi), terzo piazzamento per Alfredo Fessia (Yacht Club Sanremo), miglior timoniere 2015 Riccardo Di Sisto (Club Nautico San Bartolomeo al Mare).