Giovedì 7/11 alle ore 21.00 Antonio Albanese in “Personaggi”

Lo spettacolo Personaggi nel corso del tempo si arricchisce delle nuove maschere create da Antonio Albanese, divenendo la summa dei suoi spettacoli teatrali. Che cosa hanno in comune i mille volti con i quali Antonio Albanese racconta il presente? L’umanità. La realtà diventa teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi della nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi

Prezzi di ingresso:

PLATEA: € 47,00+3,00 prev. – € 37,00+3,00 prev. – € 35,00+3,00 prev.

GALLERIA: € 35,00 + € 3,00 prev. – € 27,00 + € 2,00 prev. – € 25,00 + € 3,00

Lunedì 11/11 alle ore 21.00 “Michael the show”

Uno straordinario spettacolo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson. Questo evento unico nel suo genere offre un’esperienza mozzafiato, un omaggio alla carriera eccezionale del Re del Pop.

Wendel Gama, impersonator Michael Jackson Brasiliano con oltre 4 milioni di Followers su i social, catturerà l’anima unica del Re del Pop con una performance magistrale.

Ogni movimento, ogni gesto, è un omaggio rispettoso e appassionato al grande artista.

In aggiunta, “Michael – The Show“ presenta un ospite speciale di eccezionale prestigio:

Jennifer Batten, la leggendaria chitarrista di Michael Jackson che lo ha accompagnato in tutti i principali tour per molti anni.

“Michael – The Show” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso il tempo e la musica.

Prezzi di ingresso:

PLATEA: € 55,00 + € 8,25 prevendita – € 50,00 + € 7,50 prevendita – € 45,00 + € 6,75 prevendita

GALLERIA: € 45,00 + € 6,75 prevendita – € 40,00 + € 6,00 prevendita – € 30,00 + € 4,50 prevendita

Giovedì 14/11 alle ore 21.00 Luciano Ligabue ”in teatro dedicato a noi“

SPETTACOLO SOLD OUT

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, LUCIANO LIGABUE dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

Prezzi di ingresso: PLATEA: € 99,00

GALLERIA: € 79,00 – € 89,00 – € 85,00 – prezzi comprensivi di prevendita

Giovedì 21/11 alle ore 21.00 Pink Floyd Legend presentano “The dark side of the moon”

A quasi cinque anni di distanza del grande successo ottenuto con Atom Heart Mother, i Pink Floyd Legend tornano al Teatro Ariston di Sanremo, il 21 novembre 2024, con il tour di The Dark Side of the Moon. La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso, voce) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano l’ensemble Giorgia Zaccagni, Claudia Marss e Daphne Nisi ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

Prezzi di ingresso:

PLATEA: € 43,00 + € 5,00 prevendita – € 36,00 + € 4,00 prevendita – € 31,00 + € 4,00 prevendita

GALLERIA: € 31,00 + € 4,00 prevendita – € 25,00 + € 2,50 prevendita – € 21,00 + € 2,50 prevendita

Sabato 23/11 alle ore 21.00 il Balletto Nazionale Georgiano presenta “Sukhishvili”

Le loro danze sono chiamate “Ottava Meraviglia del Mondo”, “Magia dalla

Georgia”, “Fenomeno Unico”, “Spettacolo Incantatore”, “Uragano sul Palco”,

“Gioiello del folklore in un taglio classico”….

I “Sukhishvili” si sono impegnati non solo a portare sul palco le danze tradizionali georgiane già esistenti, ma anche a restaurare quelle dimenticate, nonché a creare nuove danze basate sul folklore.

Solo grazie alla dinastia Sukhishvili, continuata dai figli e poi dai nipoti dei fondatori, l’arte della danza nazionale georgiana è al culmine della popolarità ancora oggi.

Prezzi di ingresso: PLATEA: € 74,00 + € 6,00 prevendita – € 65,50 + € 4,50 prevendita – € 57,00 + € 5,00 prevendita GALLERIA: € 48,50 + € 4,50 prevendita – € 40,00 + € 4,00 prevendita – € 32,50 + € 2,50 prevendita

Venerdì 29/11, sabato 30/11 alle ore 21.00 e domenica 1/12 alle ore 17.00 “LE CIRQUE WORLD TOP PERFORMERS“ presenta “ALIS THEATRE”

Alis È lo show delle meraviglie che continua ad incantare adulti e bambini indistintamente… e questa volta in teatro! Acclamato dalla critica e già applaudito da oltre 350.000 spettatori entusiasti, con innumerevoli sold out, ALIS ritorna in versione THEATRE. È presentato da LE CIRQUE TOP PERFORMERS, la più grande compagnia d’Europa ed è l’occasione per poter finalmente ammirare i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo, per la prima volta insieme in uno spettacolo unico. Un cast storico e stellare: 24 fantastici artisti con numeri aerei e a terra, strepitosi nelle discipline più emozionanti: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti.

Prezzi di ingresso:

PLATEA: € 80,00+€ 10 – € 60,00+€ 9,00 (rid €48+7) – € 55,00+€ 8,00 (rid €44+6) – € 45,00+ €7,00 (rid €36+5)

GALLERIA: € 55,00+€ 8,00 (rid €44+6) – € 45,00+ €7,00 (rid €36+5) – € 30,00+ € 5,00 (rid €24+4)

Martedì 3/12 alle ore 21.00 Mare fuori – il musical

Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) sono i personaggi amatissimi della serie tv che ritorneranno anche nella trasposizione teatrale. La location è il carcere minorile di Nisida, si narra in modo la vita di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario. Dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, una sorta di sogno, di miraggio. La detenzione è ancora più dura guardando il “Mare fuori”. La versione teatrale della fortunata serie televisiva porterà in scena le motivazioni che hanno portato in carcere i ragazzi, la famiglia distrutta nei suoi valori primordiali, la lotta fra bande, la delinquenza beffarda che trascina una persona non ‘adulta’ a fare determinate scelte.

Prezzi di ingresso:

PLATEA: € 50,00 + € 5,00 prev. – € 45,00 + € 5,00 prev. – € 40,00 + € 5,00 prev.

GALLERIA: € 35,00 + € 3,00 prev. – € 30,00 + € 3,00 prev. – € 25,00 + € 3,00 prev.

Venerdì 6/12 alle ore 21.00 Alla ricerca dell’uomo ragno con Mauro Repetto

One Man Show con Mauro Repetto. Regia di Maurizio Colombi e Stefano Salvati.

Nel 1988 Mauro Repetto fonda gli 883 insieme a Max Pezzali. Scrive con lui tutti i pezzi di maggior successo, pietre miliari della musica italiana. Mauro oggi non è più il biondino che saltava a destra e sinistra ma canta finalmente le sue canzoni, le canzoni degli 883. Racconta la sua fuga dall’Italia, il suo incontro con l’Uomo Ragno e il segreto nascosto nei sogni.

Lo spettacolo, musicale e a tratti comico, raccoglie molti dei brani e dei videoclip di grande successo degli 883 (ideati e diretti dal regista Stefano Salvati).

Prezzi di ingresso:

PLATEA: € 32,00 + € 3,00 prevendita – € 27,00 + € 3,00 prevendita

GALLERIA: € 27,00 + € 3,00 prevendita – € 23,00 + € 2,00 prevendita – € 18,00 + € 2,00 prevendita

Venerdì 13/12 alle ore 21.00 Amedeo Minghi in concerto

Amedeo Minghi salirà sul palco accompagnato da un sestetto d’archi e da una band composta da Luca Perroni al pianoforte,Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e dalle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora.

Prezzi di ingresso: PLATEA: € 50,00 + € 5,00 prevendita – € 43,00 + € 5,00 prevendita – € 37,00 + € 5,00 prevendita GALLERIA: € 36,00 + € 4,00 prevendita – € 31,00 + € 4,00 prevendita – € 26,00 + € 4,00 prevendita

Info biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00

Biglietteria on line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it