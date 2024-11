Si arricchisce il team della SCDU Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (AOU AL), diretta dal professor Fabrizio Panaro, con l’arrivo del dottor Giancluca Cassese, ricercatore di grande esperienza in chirurgia oncologica e mininvasiva epatobiliopancreatica.

Laureato all’Università Federico II di Napoli con menzione alla carriera, il dottor Cassese si è specializzato in Chirurgia Generale e ha conseguito il dottorato di Ricerca in Terapie Avanzate Biomediche e Chirurgiche con un progetto sull’ipertensione portale e la terapia del carcinoma epatocellulare. Ha consolidato le sue competenze presso il Policlinico Federico II di Napoli, svolgendo interventi di chirurgia mininvasiva, robotica epatobiliopancreatica e trapianti d’organo.

Ha avuto modo di arricchire il suo bagaglio professionale con esperienze all’estero, tra cui uno stage presso l’Ospedale Universitario di Montpellier e una Fellowship Clinica e di Ricerca presso il Seoul National University Bundang Hospital in Corea del Sud, uno dei principali centri mondiali per la chirurgia epatobiliare mininvasiva.

Vincitore della prestigiosa Kenneth Warren Fellowship 2021, il dottor Cassese è membro attivo di diverse società scientifiche internazionali, tra cui la International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA) e l’European Society for Surgical Oncology (ESSO).

Ora Dirigente Medico presso la Chirurgia Generale dell’AOU AL e Ricercatore in Tenure Track presso l’Università del Piemonte Orientale (UPO), Cassese affiancherà il professor Panaro sia nella docenza presso la Scuola di Medicina di Alessandria che nella ricerca in ambito oncologico e mininvasivo. Il suo arrivo rappresenta un’opportunità di crescita per l’AOU AL e l’UPO, contribuendo a rafforzare l’internazionalizzazione e la qualità delle cure fornite.

Il professor Fabrizio Panaro ha commentato: «Sono soddisfatto di avere al mio fianco un chirurgo così competente, in particolare nell’ambito dei tumori del fegato. Le sue competenze mediche, scientifiche e didattiche renderanno la nostra Scuola di Medicina ancora più attrattiva per i giovani aspiranti chirurghi. Cassese si occuperà personalmente del corso di Laurea in Medicina ad Alessandria, continuando la sua attività di ricerca internazionale all’interno del DAIRI».