SABATO 16 NOVEMBRE

Tortona: fin al 7 dicembre “CromInk” esposizione pittorica di Laura Marini e Andrea FranZosi in mostra presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” Laura Marini è specializzata nel restauro di cornici e ventagli antichi per i quali realizza anche teche su misura per la loro conservazione e godibilità. Dal 2023 ha cominciato a realizzare quadri che definisce frutto di un inconscio desiderio di colore, luce ed energia.Andrea Franzosi lavora da oltre 15 anni come grafico e webdesigner sviluppando parallelamente l’attività di illustratore su carta, muri e digitale. Nel disegno e nella pittura spazia attraverso tecniche e stili differenti. ORARI DI APERTURA Lunedì-Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 Sabato e Domenica dalle 16:00 alle 19:00

Tortona: alle 17,30 presso la Biblioteca Civica “L’Altrove a Tortona” incontro con Matteo Pericoli. Architetto, illustratore e insegnante, nel 1995, dopo essersi laureato al Politecnico di Milano, si trasferisce a New York dove lavora, tra gli altri, nello studio dell’architetto Richard Meier. Ha insegnato architettura e illustrazione alla Saint Ann’s School di Brooklyn.I suoi disegni sono stati pubblicati su numerosi giornali e riviste, tra cui “The New York Times”, “The Observer”, “The New Yorker” e “La Stampa”. Pericoli è inoltre autore di numerosi libri, pubblicati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, in Corea del Sud e in Cina. Ora vive a Torino, dove è stato Visiting Professor al Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Tortona: fin al 7 dicembre “CromInk” esposizione pittorica di Laura Marini e Andrea FranZosi in mostra presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” Laura Marini è specializzata nel restauro di cornici e ventagli antichi per i quali realizza anche teche su misura per la loro conservazione e godibilità. Dal 2023 ha cominciato a realizzare quadri che definisce frutto di un inconscio desiderio di colore, luce ed energia.Andrea Franzosi lavora da oltre 15 anni come grafico e webdesigner sviluppando parallelamente l’attività di illustratore su carta, muri e digitale. Nel disegno e nella pittura spazia attraverso tecniche e stili differenti. ORARI DI APERTURA Lunedì-Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 Sabato e Domenica dalle 16:00 alle 19:00

San Sebastiano Curone: Fiera nazionale del tartufo