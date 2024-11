L’intento perseguito ormai da più di 40 anni è quello di una manifestazione volta a far conoscere la produzione di tartufi bianchi e neri delle Terre del Giarolo, tartufi di qualità sicuramente pari se non migliore di quelli di altre zone più “titolate”.

Dal 2008, grazie ai risultati raggiunti, la Mostra Mercato di San Sebastiano Curone, che si svolge la terza e la quarta domenica del mese di novembre, è riconosciuta a pieno titolo come FIERA NAZIONALE e sta sempre più affermandosi, permettendo alle nostre valli di esaltare la loro immagine di TERRA DA TARTUFI, oltre che di eccellenti prodotti tipici tra cui i vini Derthona Timorasso e Barbera dei Colli Tortonesi, il Salame Nobile del Giarolo e il formaggio Montébore.

In entrambe le giornate della fiera (17 e 24 novembre), all’interno della sala S.M.S, si svolge la MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO, dove i tartufai, principalmente del territorio delle Valli del Giarolo, commercializzeranno direttamente il raccolto di stagione garantendone la provenienza.

Sempre all’interno della Sala S.M.S. si svolge, nel pomeriggio della prima domenica, l’ASTA NAZIONALE del Tartufo Bianco d’Alba e Nero Pregiato, quest’anno giunta alla sua 37ª edizione.

I visitatori potranno partecipare all’asta contendendosi diversi lotti composti da tartufi bianchi e neri abbinati a prodotti locali.

Il MERCATO NAZIONALE ENOGASTRONOMICO è un appuntamento tradizionale della fiera, occasione per gustare e conoscere le eccellenze agroalimentari e le produzioni del territorio oltre che delle varie regioni italiane.

I numerosi espositori presenti nelle due giornate della manifestazione propongono tipicità quali tartufi freschi e suoi derivati, funghi secchi e trasformati, formaggi, prodotti bio, salumi, vini, birre artigianali, paste fresche, mieli e confetture, oli, prodotti da forno e di pasticceria, farine biologiche, ortofrutta.

Nelle settimane della manifestazione sul territorio si volgerà l’iniziativa A TAVOLA CON IL TARTUFO. Nei ristoranti e negli agriturismi della zona verranno proposti menù tipici a base di tartufo e prodotti e materie prime locali di eccellenza.

LA LOCANDA DEL TARTUFO di Chef Diego Bongiovanni renderà ancora più gustosa la fiera, vera e propria locanda “temporanea” con tavoli grandi e conviviali dove si potranno ordinare e gustare i migliori piatti della tradizione preparati al momento, con o senza tartufo bianco o nero, con menu fisso o alla carta.

Nel centro storico sarà allestita un’AREA DEGUSTAZIONE E ACQUISTO VINI con la presenza di produttori provenienti da diverse e rinomate zone di produzione vitivinicola quali i Colli Tortonesi, Langhe e Roero, Monferrato, Oltrepo Pavese e non solo.

Non mancheranno gli appuntamenti di gioco e relazione con il cane, dedicati ai bambini e ai loro accompagnatori con TRUFFLE FOR KIDS presso il Campo Sportivo Comunale nelle vicinanze della Sala S.M.S. Palatartufi (partecipazione gratuita e senza prenotazione).

Il programma della seconda giornata della fiera prevede la GARA CINOFILA DI RICERCA DEL TARTUFO, tra le poche se non l’unica in Italia con esche di tartufo bianco. I cani, accompagnati dai propri conduttori, si sfidano in manche a tempo.

Spazio anche alla cultura con la mostra COLLEZIONE OPERE DI PIERO LEDDI NEL FONDO STUCCHI-FUMAGALLI, aperta al pubblico in occasione della prima giornata della fiera fino al 25 maggio 2025 presso il Centro Polifunzionale “La Casa del Principe” a San Sebastiano Curone in piazza Solferino.

PROGRAMMA FIERA DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024

PROGRAMMA FIERA DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024

FUORITARTUFO dal 24 settembre al 31 dicembre 2024 è un progetto di ALEXALA – Tourist Board Alessandria & Monferrato e di San Sebastiano Curone Comune, realizzato con il contributo di Regione Piemonte a cura di Davide Bergna “Truffle Coach” Davide Kortatub Bergna, finalizzato alla promozione del tartufo bianco e inteso a realizzare un palinsesto di iniziative, a corollario della fiera, in diverse location della provincia di Alessandria.

Gli eventi previsti non sono da intendersi solamente come mero ampliamento del programma della fiera, ma piuttosto come un potenziamento qualitativo della manifestazione stessa, sia da un punto di vista della ricaduta turistica, sia per ciò che concerne la divulgazione culturale e scientifica sulla “Cerca e Cavatura del Tartufo” intesa come patrimonio culturale immateriale dell’Umanità tutelato dall’Unesco.

Lo “Strumento Tartufo”, oltre a promozione economica, è soprattutto valorizzazione territoriale finalizzata a creare attenzione nei confronti di aree marginali mettendole al centro, oltre che di interessi turistici, a scelte e opportunità di vita per suggerire nuovi insediamenti abitativi.

Info e iscrizioni a Truffle Experience, Truffle Education e Team Building:

Davide Bergna “Truffle Coach” – cell. (+39) 3474119267 web www.trufflenetwork.it e-mail bergna.davide@gmail.com