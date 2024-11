E’ stata inaugurata ieri pomeriggio presso la Biblioteca civica di Tortona da parte dell’assessore Fabio Morreale un interessante mostra di pittura di due artisti locali: Laura Marini e Andrea Franzosi.

Interessante soprattutto per le opere esposte che denotato una forte personalità da parte di entrambi gli autori.

La mostra dal titolo “Cromink” sarà aperta fino al 7 dicembre. Laura Marini è specializzata nel restauro di cornici e ventagli antichi per i quali realizza anche teche su misura per la loro conservazione e godibilità. Dal 2023 ha cominciato a realizzare quadri che definisce frutto di un inconscio desiderio di colore, luce ed energia.Andrea Franzosi lavora da oltre 15 anni come grafico e webdesigner sviluppando parallelamente l’attività di illustratore su carta, muri e digitale. Nel disegno e nella pittura spazia attraverso tecniche e stili differenti. ORARI DI APERTURA Lunedì-Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 Sabato e Domenica dalle 16:00 alle 19:00.