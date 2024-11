Nel primo pomeriggio dei giorni scorsi, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Alessandria venivano inviati presso il punto vendita di una nota catena di supermercati in Corso Roma, in quanto veniva segnalato un furto in atto. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti notavano subito un uomo di etnia nordafricana che si dimenava e sferrava alcune gomitate per tentare di guadagnare la fuga, mentre veniva trattenuto da un altro soggetto. Una volta preso in custodia l’uomo, i poliziotti erano in grado di ricostruire la vicenda: il nordafricano, mentre pagava una birra, aveva tentato di distrarre la cassiera con alcuni espedienti e afferrava una manciata di banconote dalla cassa aperta.

La donna, però, non era caduta nel tranello e aveva iniziato a chiedere aiuto. Mentre un suo collega chiamava le Forze dell’Ordine, un coraggioso cittadino di nazionalità turca si frapponeva, impedendo al malfattore di guadagnare la fuga. In questa circostanza, la commessa era in grado di riprendere il denaro. L’intervento del privato cittadino, che fortunatamente non riportava alcun tipo di lesione, invece, permetteva di guadagnare abbastanza tempo da consentire ai poliziotti di cogliere il reo in flagranza, traendolo in arresto per il reato di tentata rapina impropria. All’esito della convalida, lo stesso veniva sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Alessandria.