Nei giorni scorsi su richiesta del Centro Operativo della Polizia Stradale di Genova, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Ovada è intervenuta all’interno dell’area di servizio Stura Est, sull’autostrada A/26 Genova – Gravellona Toce, a seguito della segnalazione di un camionista polacco in arrivo da Ventimiglia (IM), il quale sentiva dei rumori provenire dall’interno del semirimorchio.

Per procedere in sicurezza, gli operatori intervenuti hanno proceduto a scortare il mezzo pesante presso il vicino piazzale della sede della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada e, aperti i portelloni posteriori del semirimorchio, si presentavano agli occhi degli agenti tre persone di sesso maschile, maggiorenni e in apparente buono stato di salute.

Veniva quindi allertato il 118, il cui personale, prontamente intervenuto, si accertava delle condizioni fisiche dei soggetti. Gli uomini della Polizia Stradale riuscivano poi a sapere dai tre individui, provenienti da Tunisia, Algeria ed Egitto, che la loro intenzione era quella di entrare in territorio francese ma avevano erroneamente sbagliato mezzo sul quale salire.

Dopo essere stati accompagnati presso il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Alessandria per essere fotosegnalati ed identificati, i tre venivano deferiti a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per ingresso illegale sul territorio dello Stato.