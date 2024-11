In deroga alla data ufficiale di inizio del 15 novembre, il Sindaco ha autorizzato l’accensione anticipata, fissando il limite di 5 ore giornaliere per le giornate da martedì 12 a giovedì 14 novembre. Le limitazioni non si applicano nei casi specificati dall’Articolo 9 del D.P.R. 412/93, come strutture sanitarie, scolastiche e altri edifici pubblici che necessitano di temperature particolarmente controllate.

I cittadini sono invitati a rispettare gli orari di accensione e a mantenere un utilizzo responsabile degli impianti termici, al fine di contribuire al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il testo completo dell’ordinanza presso il sito ufficiale del Comune di Diano Marina o presso gli uffici comunali competenti.

“Negli ultimi giorni, il clima dianese è stato caratterizzato da un abbassamento delle temperature, che ha evidenziato la difficoltà della cittadinanza nel mantenere temperature confortevoli all’interno delle abitazioni” ha dichiarato il Sindaco. “A seguito delle richieste ricevute e del repentino cambiamento climatico, abbiamo valutato la necessità di intervenire con un provvedimento straordinario per il benessere collettivo. Ricordo che – in considerazione della zona climatica in cui è classificata Diano Marina – dal 15 novembre al 31 marzo potremo riscaldare i nostri ambienti fino a un massimo di10 ore giornaliere”.